JAV išveda pirmuosius dalinius iš Irako

Pasibaigus operacijai prieš „Islamo valstybės“ (IS) džihadistus, Jungtinės Valstijos, Irako duomenimis, atitraukė iš šalies pirmuosius dalinius. Iš viso Iraką turėtų palikti 4 000 kareivių, pirmadienį Bagdade pranešė kariniai šaltiniai. Abi šalys susitarė dėl pajėgų mažinimo po to, kai buvo sutriuškinta IS.