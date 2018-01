Iki šiol vyriausybės uždarymo šeštadienį poveikis buvo ribotas, nes buvo uždarytos tik tokios garsios vietos, kaip Laisvės statula Niujorke. Tačiau visas susidariusios padėties poveikis bus jaučiamas pirmadienį. Respublikonai ir demokratai apsikeitė kaltinimais dėl to, kas kaltas dėl nesugebėjimo susitarti dėl valdžios sektoriaus finansavimo iki sausio 20 d. termino – dieną, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas minėjo savo pirmąsias inauguracijos metines. Šimtai tūkstančių žmonių šeštadienį didžiuose Amerikos miestuose išėjo į gatves protestuoti prieš prezidentą ir jo politiką, – visa tai atspindi didžiulį politinė susiskaldymą Jungtinėse Valstijose. Įtakingas respublikonų senatorius Mitchas McConnellas nustatė datą – 1 val. nakties pirmadienį vietos laiku (8 val. Lietuvos laiku) – abejiems Kongreso rūmams vėl susirinkti ir balsuoti dėl vyriausybės veiklos finansavimo. „Galiu jus patikinti, kad pirmadienį 1 val., nebent yra noras tai padaryti anksčiau“, – pranešė jis. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders anksčiau yra sakiusi, jog susitarimą dėl finansavimo sužlugdė demokratų reikalavimas, kad į laikinąją priemonę būtų įtraukta dokumentų neturinčių imigrantų, kurie atvyko būdami vaikai, apsauga. Demokratai kaltina respublikonus „apnuodijus susitarimo galimybes“ savo atsisakymu finansuoti vadinamąją „Svajotojų“ programą ir apsaugoti 700 tūkst. neteisėtai šalyje gyvenančių imigrantų, kurie atvyko į šalį dar būdami vaikais, nuo deportacijos. Tuo tarpu D. Trumpas pareiškė, kad demokratai „labiau nerimauja dėl nelegalių imigrantų nei dėl mūsų didžios kariuomenės ar saugumo prie mūsų pavojingos pietinės sienos“. Uždarius vyriausybės institucijas, būtinomis laikomos federalinių tarnybų funkcijos ir karinės operacijos tęsis, bet tūkstančiai vyriausybės darbuotojų be apmokėjimo bus išsiųsti namo kol krizė bus išspręsta. Verta paminėti, kad nuo 1990 metų JAV vyriausybė buvo uždaryta keturis kartus. Paskutinį kartą tai įvyko 2013 metais, kai daugiau nei 800 tūkst. federalinių darbuotojų turėjo išeiti priverstinių atostogų. „Mums tiesiog tenka stebėti ir laukti. Tai baisu“, – sakė Vašingtone dirbanti valstybės tarnautoja Noelle Joll (Noelė Džol).

