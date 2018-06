Jei vyriausybė ten pažeis paliaubas, atsakas bus ryžtingas ir deramas, pareiškė JAV valstybės departamentas. Rusija esą turi pasinaudoti savo įtaka B. al Assadui. Per sirų karių ir jų sąjungininkų surengtą ataką sukilėlių teritorijoje, pasak stebėtojų, penktadienį žuvo mažiausiai šeši žmonės.

B. al Assadas neseniai viename interviu sakė, kad siekia politinio sprendimo teritorijoms Sirijos pietvakariuose. Tačiau jei tai žlugtų, jis esą panaudotų karinę jėgą. Prezidentas ne kartą skelbė, kad atsikovos kiekvieną prarastą Sirijos žemės centimetrą. Po septynerių pilietinio karo metų, padedant Rusijai ir proiranietiškiems kovotojams, tai jam beveik pavyko

Sirijos pietvakariai ribojasi su Jordanija ir Izraelio okupuotomis Golano aukštumomis. Tai viena paskutiniųjų teritorijų, kurias dar kontroliuoja sukilėliai.

Deeskalacijos susitarimas, pasiektas tarpininkaujant Rusijai, JAV ir Jordanijai, nuslopino mūšius šioje šalies dalyje. Deros regionas, kuris, Sirijos žmogaus teisių stebėsenos biuro duomenimis, penktadienį buvo apšaudytas, yra šioje zonoje. Šešių žuvusiųjų skaičius būtų didžiausias per ataką, surengta po susitarimo įsigaliojimo 2017 metais.

Sirijos prezidentas buvo palikęs Damaską

B. al Assadas penktadienį apsilankė šalies vakarinėje dalyje esančioje mečetėje ir dalyvavo Ramadano pabaigos pamaldose, rodo nuotraukos jo socialinio tinklo paskyroje.

Tai buvo vienas iš labai retų prezidento pasirodymų viešumoje už Damasko ribų.

„Prezidentas Assadas dalyvavo Id al Fitros pamaldose Sajidos Chadidžos mečetėje Tartuso mieste“, – skelbia užrašas, kuriame rašoma apie musulmonų pasninko mėnesį užbaigiančią šventę.

Vienoje nuotraukų prezidentas įamžintas besimeldžiantis šalia šalies aukščiausio musulmonų dvasininko.

Kitoje jis apsuptas dešimčių maldininkų, kurie iš pažiūros sveikina jį su švente.

B. al Assadas retai pasirodo viešumoje už Damasko ribų nuo tada, kai prieš šešerius metus prasidėjo Sirijos konfliktas.

Pernai jis dalyvavo Id al Fitros pamaldose Hamoje. Tai buvo pirmas jo viešas pasirodymas Sirijoje už sostinės ribų nuo 2016 metų.

Prie Viduržemio jūros įsikūrusiame Tartuso uostamiestyje yra Rusijos karinio jūrų laivyno bazė. Rusija, viena pagrindinių Damasko režimo sąjungininkių, padėjo jo pajėgoms atsikovoti dideles teritorijas iš opozicijos pajėgų.

Tartusas, kaip ir šalia esanti Latakijos provincija, iš kurios kilusi B. Assado giminė, yra laikomas alavitų tvirtove.

Šis regionas beveik nenukentėjo per karą, per kurį buvo smarkiai apgriautos kitos Sirijos vietovės. Tačiau regionas neteko daugybės žmonių, išėjusių į karinę tarnybą ir žuvusių per konfliktą, kuris nuo 2011 metų nusinešė daugiau nei 350 tūkst. gyvybių.

Sirijos pilietinis konfliktas prasidėjo nuo protestų prieš B. Assado vyriausybę, kuriuos numalšino režimo saugumo pajėgos.

Rusija ir Irano palaikomas režimas dabar kontroliuoja maždaug 60 proc. Sirijos teritorijos.