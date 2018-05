„Baltieji rūmai niekaip neprisidėjo prie monetos projektavimo ir gamybos“, – pareiškime nurodė Baltųjų rūmų atstovas Rajas Shahas. Monetoje iš profilio pavaizduoti D. Trumpas ir Kim Jong Unas, vadinamas savo šalies „Aukščiausiuoju lyderiu“, žiūrintys vienas į kitą JAV ir Šiaurės Korėjos vėliavų fone. Averso viršuje užrašyti žodžiai „Taikos derybos“, o apačioje nurodyti metai – 2018. Reverse pavaizduoti Baltieji rūmai, prezidento lėktuvas ir antspaudas. D. Trumpas planuoja dalyvauti istoriniame susitikime su Šiaurės Korėjos lyderiu birželio 12-ąją Singapūre, tačiau Pchenjanas neseniai grasino atšaukti derybas, nes JAV pareikalavo „vienašališkai atsisakyti branduolinio ginklo“. Baltųjų rūmų komunikacijos agentūra nuolat išleidžia proginių ar suvenyrinių monetų, kurias ji dovanoja užsienio svečiams, diplomatams ir kariuomenės atstovams. Tam tikrų monetų galima įsigyti per Baltųjų rūmų dovanų biurą. „Nuo 2003-ųjų Baltųjų rūmų komunikacijos agentūros nariai užsakydavo ribota kiekį komerciškai sukurtų ir pagamintų suvenyrinių monetų, skirtų pardavimui“, – aiškino R. Shahas. „Šias monetas projektuoja ir gamina viena amerikiečių monetų kalykla. Šių suvenyrinių monetų užsakoma tik viešai paskelbus apie kelionę“, – pridūrė jis.

