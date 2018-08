95-erių buvęs koncentracijos stovyklos sargybinis Jakiwas Palijus buvo išsiųstas praėjus 25 metų po jo pirmos akistatos su tyrėjais, kurie domėjosi jo praeitimi. Jis prisipažino, kad pateko į JAV, melagingai pareiškęs, jog Antrojo pasaulinio karo laikais ūkininkavo ir dirbo gamykloje. J. Palijus ilgus metus gyveno Jungtinėse Valstijose dirbdamas dokumentų rengėju, o vėliau išėjęs į pensiją, tačiau beveik prieš tris dešimtmečius tyrėjai aptiko jo vardą viename sename nacių sąraše, o kartu su juo kadaise dirbęs kitas stovyklos sargybinis atskleidė, kad J. Palijus „gyvena kažkur Amerikoje“. Susiję straipsniai: Merkel ir Putino pokalbis truko 3 valandas: apie ką jie kalbėjo? „Bloomberg“ apie Merkel ir Putino susitikimą: prognozuojamas tikras uraganas „Niekada nebūčiau gavęs vizos, jei bučiau pasakęs tiesą. Visi melavo“, – sakė J. Palijus Teisingumo departamento tyrėjams, kai šie 1993-aisiais pasibeldė į jo duris. Vienas teisėjas 2003-aisiais atėmė iš J. Palijaus pilietybę už „dalyvavimą prieš žydų civilius nukreiptuose veiksmuose“ būdamas ginkluotas sargybinis Travnikų koncentracijos stovykloje nacių okupuotoje Lenkijoje. Kitais metais teismas įsakė jį išsiųsti iš šalies, bet Vokietija, Lenkija, Ukraina ir kitos šalys atsisakė priimti J. Palijų, taigi, jam teko ir toliau gyventi nežinioje savo dviejų aukštų name Kvinse kartu su žmona Maria, kuriai dabar yra 86-eri. Jo buvimu Niujorke piktinosi žydų bendruomenė, dažnai rengusi protestus ir skandavusi tokius šūkius kaip „tavo kaimynas yra nacis“. Anot Teisingumo departamento, J. Palijus dirbo Travnikuose 1943-aisiais – tais pačiais metais ten buvo išžudyta 6 tūkst. stovyklos kalinių ir dešimtys tūkstančių kitų sulaikytųjų okupuotoje Lenkijoje. J. Palijus prisipažino dirbęs sargybiniu, bet paneigė kaip nors prisidėjęs prie karo nusikaltimų. Pernai rugsėjį visi 29 Niujorko atstovai Kongrese pasirašė po laišku, raginančiu Valstybės departamentą užbaigti jo deportavimo procedūrą. J. Palijus buvo išsiųstas po kelias savaites trukusių derybų, kurios, pasak Baltųjų rūmų, buvo JAV prezidento Donaldo Trumpo prioritetas. „Išsamių derybų metu prezidentas Trumpas ir jo komanda susitarė dėl Palijaus deportacijos į Vokietiją ir padarė pažangą bendradarbiaujant su svarbia sąjungininke Europoje“, – nurodė Baltieji rūmai. Vokietijos vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija ir kanclerės Angelos Merkel biuras kol kas nekomentavo, kur bus nuvežtas J. Palijus ir kas konkrečiai jam nutiks. Vokiečių prokurorų ankstesniu teigimu, panašu, kad turimų įrodymų neužtenka, kad J. Palijus būtų patrauktas atsakomybėn už karo nusikaltimus. J. Palijus yra pirmas nuo 2009-ųjų įtariamas Antrojo pasaulinio karo nusikaltėlis, išsiųstas iš JAV – tuomet Vokietija sutiko įsileisti Johną Demjanjuką – į pensiją Ohajuje išėjusį automechaniką ir buvusį nacių koncentracijos stovyklų sargybinį. J. Demjanjukas 2011-aisiais buvo nuteistas už savo vaidmenį nužudant 28 tūkst. žmonių, bet praėjus 10 mėnesių mirė būdamas 91-erių, laukdamas teismo nuosprendžio dėl savo apeliacijos.

