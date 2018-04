Tai yra atsakas į praėjusią savaitę įvykdytą galimą cheminio ginklo panaudojimą Sirijos mieste Dumoje.

„Neseniai daviau įsakymą JAV karinėms pajėgoms atlikti tikslius smūgius taikiniams, susijusiems su Sirijos diktatoriaus Basharo al Assado cheminių ginklų galimybėmis.

Bendra operacija su Prancūzija ir Jungtine Karalyste dabar jau yra pradėta“, – kreipdamasis į šalies gyventojus sakė prezidentas D. Trumpas.

Aiškindamas karinio atsako priežastis, JAV prezidentas priminė, kad prieš metus Sirijos prezidentas Basharas al Assadas įvykdė baisias chemines atakas prieš savo paties nekaltus žmonės. JAV atsakė 58-iomis raketų atakomis, kurios sunaikino 20 proc. Sirijos oro pajėgų.

Praėjusį šeštadienį Assado režimas vėl panaudojo cheminį ginklą žudyti nekaltus civilius gyventojus. Šį kartą Dumos mieste netoli šalies sostinės Damasko.

D. Trumpas pavadino Assado valdžią baisiu režimu, o jo veiksmus – pabaisos nusikaltimais, sukėlusiais baisias kančias tėčiams, mamoms ir vaikams.

Taigi, karinio atsako tikslas esą yra sustabdyti tolesnį cheminio ginklo panaudojimą ir atgrasyti nuo panašių nusikaltimų prieš žmoniją.

„Šį vakarą taip pat turiu žinią dviem vyriausybėms, labiausiai atsakingoms už kriminalinio Assado režimo rėmimą, apginklavimą ir finansavimą – Iranui ir Rusijai. Aš klausiu: kokia šalis nori būti siejama su masiniu nekaltų vyrų, moterų ir vaikų žudymu?“ – kalbėjo JAV prezidentas.

Jo teigimu, pasaulio valstybės gali būti vertinamos pagal tai, kokius draugus turi. Jokia šalis ilgainiui negali būti sėkminga, jeigu remia tironus ir diktatorius žudikus, sakė D. Trumpas.

„2013 m. prezidentas Putinas ir jo vyriausybė žadėjo pasauliui, kad garantuos Sirijos cheminio ginklo sunaikinimą. Pastaroji Assado ataka ir šios dienos atsakas į ją yra tiesioginis rezultatas to, kad Rusija neįvykdė šio pažado.

Rusija turi nuspręsti, ar toliau eis šiuo tamsiu keliu, ar prisijungs prie civilizuotų valstybių kaip jėga stabilumui ir taikai palaikyti. Tikėkimės, kada nors susidraugausime su Rusija ir galbūt net su Iranu, bet galbūt ir ne“, – kalbėjo JAV vadovas.

Taip pat pranešama apie sprogimus netoli Sirijos sostinės Damasko.

