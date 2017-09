„Iš tiesų ten buvo tam nenumatyta, neteisėta parkavimo vieta. Dabar toje vietoje padaryta pėsčiųjų perėja ir ji pažymėta. Alėja einantiems žmonėms daugiau nebereikia brautis tarp automobilių – jie gali ramiai pereiti gatvę“, – sakė informacijos tarnybos atstovas. Sankt Petrburgo Transporto infrastruktūros plėtos komitetas pabrėžė, kad šie veiksmai nėra susiję su augančia įtampa Rusijos ir JAV diplomatiniuose santykiuose. „Aplinkinių namų gyventojai jau seniai mūsų prašė toje vietoje įrengti pėsčiųjų perėją“, – nurodė pašnekovas. Anksčiau ketvirtadienį buvo pranešta apie Jekaterinburge prie JAV konsulato dingusius automobilių parkavimą Amerikos diplomatams leidžiančius ženklus. Miesto valdžia nurodė, kad ženklų panaikinimo iniciatyvos ėmėsi Valstybinė autoinspekcija. Rusija liepos mėnesį JAV diplomatinių darbuotojų skaičių Rusijoje sumažino 755 darbuotojais iki 455. Tiek pat darbuotojų Maskva turi Jungtinėse Valstijose. Sumažinimas buvo reakcija į JAV Kongreso įvestas naujas sankcijas Rusijai. Savo ruožtu JAV rugpjūčio pabaigoje nurodė Rusijai uždaryti konsulatą San Franciske bei dar du padalinius Vašingtone ir Niujorke, atsakydamos į Maskvos nurodymą sumažinti Rusijoje dirbančių JAV diplomatų skaičių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas netrukus pareiškė, kad Maskva kreipsis į teismą dėl Rusijos nuosavybės teisės pažeidimų JAV. „Tai akivaizdus Rusijos nuosavybės teisių pažeidimas, – sakė jis žurnalistams per savo vizitą Kinijos Siameno mieste, kalbėdamas apie San Francisko konsulato ir dar dviejų prekybinių misijų uždarymą. – Todėl iš pražių duosiu nurodymą VRM (Vidaus reikalų ministerijai) kreiptis į teismą. Pažiūrėsime, kaip efektyviai dirba išgirtoji amerikiečių teismų sistema“.

