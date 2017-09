Diplomatijos vadovai patvirtino esantys pasiryžę laikytis susitarimų, turinčių užkirsti kelią konfliktinėms situacijoms tarp abiejų šalių pajėgų Sirijoje, nurodė H. Nauert. „Jie dar kartą patvirtino esantys ištikimi (pastangoms) dekonfliktizuoti karines operacijas Sirijoje, mažinti smurtą ir kurti sąlygas toliau judėti į prieš Ženevos procesui“, – sakoma atstovė pranešime. Rusijos užsienio reikalų ministerija anksčiau pranešė, kad S.Lavrovas ir R.Tillersonas per šį susitikimą aptarė Sirijos krizę, padėtį Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, taip pat Minsko taikos susitarimų įgyvendinimo. Susiję straipsniai: Rusija į JAV nurodymą uždaryti savo konsulatą San Fransiske žada atsakyti griežtai R. Tillersonas: Vašingtonas tęs „taikų spaudimą“ Phenjanui „Šalys aptarė bendradarbiavimą sprendžiant Sirijos krizę ir kitus padėties Artimuosiuose Rytuose bei Afrikos šiaurėje aspektus, taip pat Minsko susitarimų įgyvendinimą“, – po susitikimo sakė Rusijos URM atstovė Marija Zacharova. Po susutikimo, įvykusio Rusijos atstovybėje prie JT R. Tillersonas išvyko ir nieko nepasakė žurnalistams. Pastarieji anksčiau buvo pakviesti nušviesti derybų pradžios, bet buvo paprašyti išeiti prieš atvykstant JAV pareigūnui. Vašingtono ir Maskvos santykiai, anot R. Tillersono, dabar yra pasiekę „istorines“ žemumas po Šaltojo karo. Pastaruoju metu abi šalys nurodė viena kitai sumažinti savo diplomatines misijas. Vis dėlto Vašingtonas nori bendradarbiauti su Rusija, kad ji padėtų spręsti krizę Sirijoje, kur dislokuotos abiejų šalių karinės pajėgos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas JT šią savaitę vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nedalyvaus, tačiau nekantriai laukiama JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmojo kreipimosi šiame tarptautiniame forume – jis įvyks antradienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.