Didžiulės penkių dienų trukmės kasmetinės pratybos rengiamos JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus „maksimalaus spaudimo kampaniją“ prieš Šiaurės Korėją dėl jos branduolinio ginklavimosi ir raketų programų.

Pratybose „Budrusis asas“ (Vigilant Ace), prasidėsiančiose gruodžio 4-ąją, dalyvaus 12 tūkst. JAV karių ir nenurodytas skaičius Pietų Korėjos pilotų. Ir aštuonių JAV ir Pietų Korėjos karinėse bazių kils daugiau kaip 230 orlaivių.

Pietų Korėjoje per pratybas bus dislokuoti šeši sunkiai susekami naikintuvai „F-22 Raptor“, naujienų agentūrą AFP informavo JAV Karinių oro pajėgų atstovas.

Naikintuvai „F-22“, kurie yra beveik nesusekami radarais, yra vieni moderniausių lėktuvų pasaulyje. Jų gamintojas „Lockheed Martin“ giria šiuos orlaivius dėl „beprecedenčio dominavimo ore“.

„Šios realistiškos aviacijos pratybos turi stiprinti sąveiką tarp JAV ir Korėjos Respublikos pajėgų ir didinti abiejų šalių kovinį efektyvumą“, – sakoma JAV 7-osios oro pajėgų armijos (US Seventh Air Force) pranešime.

Pchenjanas nuolat smerkia tokias pratybas ir vadina jas pasiruošimu karui.

Vietos žiniasklaida pranešė, kad amerikiečių karo lėktuvai drauge su Pietų Korėjos naikintuvais surengs precizinių aviacijos smūgių pratybas.

Šiaurės Korėja šiais metais įvykdė šeštąjį branduolinį bandymą; pagal sprogimo galią jis buvo galingiausias iš surengtų Pchenjano. Be to, ši šalis per pastaruosius mėnesius taip pat išbandė dešimtis raketų, įskaitant kelias tarpžemynines, galinčias pasiekti žemyninę JAV dalį.

Dėl šių bandymų Vašingtonas Korėjos pusiasalio regione vis aktyviau demonstruoja karinę galią ir griežtina sankcijas Pchenjano atžvilgiu.

JAV prezidentas pirmadienį paskelbė Šiaurės Korėją terorizmą remiančia šalimi.

Toks D. Trumpo sprendimas Šiaurės Korėją grąžino į sąrašą šalių, kurias JAV laiko terorą remiančiomis valstybėmis. 2008 metais šalis iš šio sąrašo buvo išbraukta, siekiant išsaugoti susitarimą, kad bus stabdoma branduolinė programa. Dabar ji vėl buvo priskirta prie grupės, kuriai taip pat priklauso Iranas, Sudanas ir Sirija.

Anksčiau šį mėnesį du JAV strateginiai bombonešiai „B-1B Lancer“ praskrido virš Korėjos pusiasalio per pratybas su Japonijos ir Pietų Korėjos karo lėktuvais.

Kiek vėliau prasidėjusiose keturių dienų pratybose Ramiojo vandenyno vakarinėje dalyje dalyvavo trys JAV lėktuvnešiai, taip pat septyni Pietų Korėjos laivai, iš jų trys eskadriniai minininkai. Tokio masto pratybos regione buvo pirmosios per pastarąjį dešimtmetį.

Be kita ko, JAV, siekdamos priversti Pchenjaną atsikratyti branduolinių ambicijų, antradienį paskelbė naujas ekonomines sankcijas Šiaurės Korėjos laivybos firmoms ir kinų prekybos kompanijoms, dirbančioms su Pchenjanu.

Kitą dieną Šiaurės Korėja pasmerkė šias sankcijas ir sakė, kad tai yra „rimta provokacija“. Ši uždara valstybė perspėjo, kad sankcijos niekada neprivers jos atsisakyti savo branduolinių ginklų programos.

Vienintelis Pchenjano sąjungininkas Pekinas taip pat pareiškė, kad JAV sankcijos yra „neteisingos“.

Rusija savo ruožtu ketvirtadienį pareiškė, kad JAV sprendimas Šiaurės Korėją įtraukti į savo terorizmą remiančių valstybių sąrašą yra „ryšių su visuomene triukas“ ir gali privesti prie situacijos pusiasalyje eskalavimo iki „pasaulinės katastrofos“.