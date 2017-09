Per pokalbį telefonu prezidentai aptarė „Šiaurės Korėjos, toliau nepaisančios tarptautinės bendrijos, problemą, taip pat jos pastangas destabilizuoti padėtį Šiaurės Rytų Azijoje“, nurodė Baltieji rūmai. „Valstybių lyderiai sutarė maksimaliai padidinti spaudimą Šiaurės Korėjai, užtikrinant, kad būtų griežtai laikomasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų“, – rašoma Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime. D. Trumpas šiuo metu vieši Niujorke, kur vyksta JT Generalinės Asamblėjos sesija. Xi Jinpingas joje nedalyvauja, nes ruošiasi spalio mėnesį Kinijoje vyksiančiam svarbiam Komunistų partijos suvažiavimui. Per šį renginį lyderio įgaliojimai turėtų būti patvirtinti ateinantiems penkeriems metams. Susiję straipsniai: Įtampa tarp Šiaurės Korėjos ir JAV: ar Rusija galėtų padėti? Kinija ir Rusija pradėjo karinių jūrų pajėgų pratybas Lapkričio pradžioje D. Trumpas ketina pirmą kartą kaip JAV prezidentas aplankyti Kiniją. Daug mėnesių tvyrojusi įtampa dėl Pchenjano branduolinės ir raketų programų rugsėjį pasiekė pavojingą tašką, kai Šiaurės Korėja įvykdė jau šeštą ir kol kas galingiausią savo branduolinį bandymą bei paleido vidutinio nuotolio raketą, praskriejusią virš Japonijos teritorijos. JT Saugumo Taryba praėjusią savaitę paskelbė virtinę naujų sankcijų Pchenjanui, tačiau Vašingtonui teko sušvelninti savo pirminius pasiūlymus dėl baudžiamųjų priemonių, kad užsitikrintų Kinijos ir Rusijos palaikymą. JAV prezidentas neatmeta galimybės imtis karinių veiksmų prieš Šiaurės Korėją, tačiau potenciali atsakomoji Pchenjano ataka sukeltų pavojų milijonams Pietų Korėjos sostinės gyventojų ir 28 500 amerikiečių karių, dislokuotų Pietų Korėjoje. Pirmadienį keturi amerikiečių naikintuvai F-35B ir du bombonešiai B-1B praskrido virš Korėjos pusiasalio, „kad pademonstruotų JAV ir Pietų Korėjos aljanso atgrasomuosius pajėgumus“, nurodė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Kinijos oficiali naujienų agentūra „Xinhua“ pranešė, kad per pokalbį telefonu su JAV prezidentu „Xi Jinpingas taip pat pareiškė užuojautą ir rūpestį D.Trumpui ir Amerikos žmonėms dėl pastarųjų dienų uraganų smūgių Jungtinėms Valstijoms“. „Valstybių lyderiai taip pat apsikeitė nuomonėmis apie dabartinę padėtį Korėjos pusiasalyje“, – nurodė „Xinhua“.

