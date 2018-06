Atvykęs savo pirmojo vizito į Kiniją, Pentagono vadovas Liaudies išsivadavimo armijos štabe buvo sutiktas su garbės sargyba ir orkestru, kuris atliko JAV ir Kinijos himnus.

Prasidedant susitikimui Wei Fenghe J. Mattiso vizitą pavadino itin svarbiu „didinant strateginį pasitikėjimą tarp mūsų šalių“. Pasak Kinijos gynybos ministro, J. Mattiso žodis „Jungtinėse Valstijose yra svarus ir karinėje, ir politinėje sferose“.

J. Mattisas atsakė, kad santykiai karinėje srityje yra labai svarbūs platesniems abiejų šalių santykiams, ir išreiškė viltį, kad per diskusijas vyks „labai atviras ir garbingas dialogas“.

J. Mattisas trečiadienį vakare, po derybų su kitais aukšto rango pareigūnais, taip pat turi susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Per keturias dienas truksiančią savo kelionę Azijoje JAV gynybos sekretorius taip pat apsilankys savo šalies sąjungininkėse Pietų Korėjoje ir Japonijoje.

Pirmasis jo susitikimas su Wei Fenghe, kuris gynybos ministru tapo anksčiau šiais metais, vyksta augant įtampai dėl Kinijos modernių ginkluotės sistemų dislokavimo dirbtinėse salelėse Pietų Kinijos jūroje. Šia jėgos projekcija buvo mestas iššūkis dešimtmečius trunkančiam JAV karinio jūrų laivyno buvimui strategiškai svarbiame regione.

Tai drauge su didėjančiu Kinijos spaudimu JAV sąjungininkui Taivanui ir besiplečiančiu ginču dėl prekybos bei technologijų įtampą tarp Vašingtono ir Pekino sustiprino iki naujo lygio.

Parodydamas JAV nepasitenkinimą Kinijos pastarojo meto jėgos demonstravimu Pietų Kinijos jūroje, kur ginčijamose salose buvo įrengta sunkiųjų bombonešių bazė, J. Mattisas praėjusį mėnesį atšaukė kvietimą Kinijai dalyvauti kas dvejus metus Ramiajame vandenyne rengiamose karinių jūrų pajėgų pratybose.

Be to, anksčiau šį mėnesį per saugumo konferenciją Singapūre J. Mattisas smerkė Kinijos vykdomą jos avanpostų Pietryčių Azijoje militarizavimą ir pažymėjo, jog Xi Jinpingas prieš trejus metus pažadėjo tuometiniam JAV prezidentui Barackui Obamai, kad Pietų Kinijos jūros salos, rifai ir dirbtinės salos nebus militarizuojami.

Kinija, stiprinanti savo pajėgas Pietų Kinijos jūroje ir dislokuojanti modernias ginkluotės sistemas ginčijamuose vandenyse, tokiu būdu siekia įbauginti ir spausti savo kaimynes, tuomet pareiškė J. Mattisas.

Pekinas įrodinėja, kad šios salos yra Kinijos teritorija ir kad jis turi teisę steigti karinius objektus savo suverenumui apsaugoti.

Šio vizito metu neplanuojami jokie oficialūs susitarimai. Pentagono vadovas sakė norintis įvertinti kolegų ilgalaikius strateginius ketinimus.

Jis taip pat aptars Kinijos bendradarbiavimą spaudžiant Šiaurės Korėją sutikti su denuklearizacijos programa, dėl kurios šiuo metu derasi Vašingtonas ir Pchenjanas.

Prieš vizitą J. Mattisas sušvelnino savo retoriką ir sakė nenorintis „nuodyti atmosferos“ prieš derybas su Xi Jinpingu, Wei Fenghe ir kitais pareigūnais.

„Manau, kad išspręsti klausimus tarp mūsų valstybių galima pirmiausiai pradedant skaidrų strateginį dialogą: kaip kinai numato santykių su mumis plėtojimą, kaip mes numatome jų plėtojimą“, – sakė jis.