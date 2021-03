JAV ir Kinijos derybos virto rietenomis

Per susitikimą Ankoridže, Aliaskoje, kiekviena pusė liejo kritikos viena kitai dėl žmogaus teisių, prekybos ir tarptautinių aljansų. JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas pažadėjo iškelti susirūpinimą keliančius klausimus dėl kibernetinių atakų, požiūrio į musulmonų mažumas Sindziange ir stiprėjančios Pekino kontrolės Honkonge.

„Alternatyva taisyklėmis pagrįstai tvarkai yra pasaulis, kuriame teisus tas, kas galingas, ir kuriame viskas atitenka nugalėtojui, o tai reikštų dar labiau smurtinį ir nestabilų pasaulį“, - sakė A. Blinkenas.

Kinai čia pat atkirto. Yangas Jiechis, Komunistų partijos politinio biuro narys, išstojo su ilgu monologu, kuriame pareiškė, kad Vakarų šalys nereprezentuoja pasaulinės viešosios nuomonės ir pavadino Jungtines Valstijas „kibernetinių atakų čempione“.

„Daugelis Jungtinių Valstijų žmonių, tiesą sakant, menkai pasitiki JAV demokratija, – teigė jis, cituodamas juodaodžių amerikiečių žudymus ir judėjimą „Black Lives Matter“. Baigdamas savo įžangines pastabas, jis pareiškė, kad A. Blinkeno komentarai nebuvo „normalūs“, ir pridūrė: „kaip ir maniškiai“, kaip reakcija į juos.

A. Blinkenas ir Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas iškart sureagavo; J. Sullivanas pareiškė, kad „savimi pasitikinti šalis sugeba kruopščiai išnagrinėti savo trūkumus ir nuolat siekti tobulėti“ ir kad „tai unikalus Amerikos ypatumas.“

Delegacijos 19.30 val. vietos laiku pradėjo antrąją iš trijų suplanuotų uždarų sesijų, kuri, kaip buvo numatyta, turėjo trukti dvi valandas. Ankstesnės derybos už uždarų durų buvo „konstruktyvios, rimtos ir atviros“ ir užtruko ilgiau nei planuota, sakė vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas.

Azijos rinkos, regis, sureagavo skausmingai. Šanchajaus akcijų indeksas „Shanghai Composite Index“ ankstyvojoje prekyboje smuko vienu procentu, tuo tarpu CSI 300 nukrito 1,9 proc., iš esmės atspindėdamas pasaulinį foną, nes susirūpinimas dėl technologijų įmonių akcijų išplito ir už prekybos JAV ribų.

„Per anksti“

„Dar per anksti daryti išvadas, jog šis susitikimas yra būsimų įvykių pranašas, – sakė Bonnie Glaser, vyresnioji „Center for Strategic & International Studies“ patarėja Azijos klausimais. – Tačiau, be abejo, pradžia sunki ir išryškėja gilūs bei dideli skirtumai tarp dviejų valstybių.“

Kinijos diplomatai ne kartą yra perspėję, jog ketina pasipriešinti J. Bideno administracijos pastangoms kištis į, anot Pekino, vidinius šalies reikalus. Yangas Jiechis vasarį perspėjo Vašingtoną neperžengti „raudonųjų linijų“. Ir vis dėlto A. Blinkenas per savo kelionę į Aziją šią savaitę palietė jautrias temas, apkaltindamas Kiniją „prievarta ir agresija“.

Po įžanginių pastabų Ankoridže įtampa dar labiau sustiprėjo. Yangas Jiechis ir užsienio reikalų ministras Wangas Yi nesiliovė lieti kritikos.

„Ar būtent taip tikėjotės plėtoti šį dialogą? – klausė Y. Jiechis, kurio žodžius vertė delegacijos vertėjas. – Man rodos, mes per daug gerai galvojome apie Jungtines Valstijas. Jungtinės Valstijos neturi teisės kalbėtis su Kinija iš jėgos pozicijų.“

Nors Kinijos pareigūnai pareiškė, esą kritika iš A. Blinkeno ir J. Sullivano lūpų susitikimo pradžioje – nederamas būdas priimti svečius, vienas aukštesnio rango JAV pareigūnas vėliau sakė, kad Kinijos pareigūnų kalboje buvo daugiau pozavimo ir teatrališkumo nei reikalo esmės.

Kinija sviedė JAV panašius kaltinimus, esą ši pažeidžia diplomatinį protokolą „smarkiai vilkindama“ susitikimo pradžią.

Sunki pradžia dar labiau susilpnino ir taip menkus lūkesčius dėl susitikimo Aliaskoje. Anot vieno šaltinio, susipažinusio su situacija, kai kurie administracijos pareigūnai jau anksčiau išsakė nuogąstavimų, esą per anksti rengti tokį susitikimą Joe Bideno kadencijos pradžioje.





„Kova dėl nieko“



„Kadangi J Bideno administracija dar neišdėstė aiškios politikos, galiausiai jie dabar kovoja dėl nieko, dėl pozicijų, – sakė Derekas Scissorsas, Kinijos analitikas iš konservatoriškų pažiūrų politikos instituto „American Enterprise Institute“. – Jeigu prireiks mėnesių peržiūrėti situaciją ir parinkti atitinkamus žmones prieš suformuojant politiką su Kinija, ką gi, puiku, bet tuomet nereikia tikėtis naudingo susitikimo su kinais.“

Prieš susitikimą Pekino pareigūnai užsiminė apie galimybę surengti virtualų viršūnių susitikimą tarp Joe Bideno ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo balandį, minint Žemės dieną, per kurį būtų atkreiptas dėmesys į kovą su klimato kaita. Neaišku, ar nejaukiai prasidėjusios derybos Aliaskoje nepakoreguos tokių planų.

Panašu, kad naujasis JAV prezidentas, skaičiuojantis jau du mėnesius šiame poste, vargu ar iš esmės keis buvusio prezidento Donaldo Trumpo kietąją poziciją Kinijos atžvilgiu. Saudo Arabijos kontekste, J. Bidenas susilaikė nuo sankcijų kronprincui Mohammedui bin Salmanui, nors ir pranoko D. Trumpą, viešai susiedamas jį su žurnalisto Jamalo Khashoggio žūtimi.

Joe Bidenas tęsia D. Trumpo pastangas suteikti naują impulsą keturių šalių – Jungtinių Valstijų, Australijos, Japonijos ir Indijos – aljansui. A. Blinkenas nepagailėjo pagyrų D. Trumpo paskelbtam „Abraham Accords“ taikos susitarimui, draugiškų santykių atnaujinimui tarp Izraelio ir Artimųjų Rytų šalių.

„Bent iš pradžių jie laikosi įsikibę to, ką jiems paliko D. Trumpas, – sakė Aaronas Friebergas, Prinstono universiteto užsienio politikos profesorius ir buvęs padėjėjas nacionalinio saugumo klausimais prezidento George W. Busho administracijoje.

„Kalbant apie konkrečius dalykus, pavyzdžiui, pasakymus, jog Kinija vykdo genocidą Sindziange – tą galima prilyginti su lauko mina, palikta jiems prie durų, - užuot mėginę būti lankstesni, jie tiesiog tai priėmė.“