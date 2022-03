JAV imasi rizikingos strategijos: slapta nuvyko pas Putino sąjungininkę

Nacionalinės saugumo tarybos vyresnysis direktorius Juanas Gonzalezas ir Venesuelos reikalų skyriaus vadovas Jamesas Story šeštadienį susitiko su Venesuelos lyderiu Nicolas Maduro ir jo žmona, ir tai buvo pirmasis JAV pareigūnų vizitas nuo 2019 metų, kai nutrūko šių šalių diplomatiniai santykiai, rašo AP.

Nušviečiant šį susitikimą, daugiausia dėmesio kol kas skiriama tikimybei, jog Baltieji rūmai gali atšaukti kai kurias pastaraisiais metais Venesuelos naftos pramonei taikytas sankcijas, kad nafta iš Venesuelos pakeistų importą iš Rusijos, kurį antradienį uždraudė JAV prezidentas Joe Bidenas.

Aukšto rango JAV pareigūnai savaitgalį slapta nuvyko į Venesuelą, kad šiek tiek atšildytų priešiškus santykius su svarbia Vladimiro Putino sąjungininke Lotynų Amerikoje – stambia naftos eksportuotoja, kurios sugrįžimas į JAV energijos rinkas galėtų sušvelninti rusiškos naftos embargo padarinius.

Tačiau derybų su prezidento Nicolas Maduro vyriausybe rezultatai kol kas nėra aiškūs.

Netikėtas vizitas įvyko po to, kai įvairūs tarpininkai – amerikiečių lobistai, Norvegijos diplomatai ir tarptautinių naftos įmonių vadovai – jau kelis mėnesius nebyliai ragino J. Bideną peržiūrėti iš Donaldo Trumpo administracijos paveldėtą „maksimalaus spaudimo“ kampaniją, kuria buvo siekiama nuversti N. Maduro.

Tačiau raginimai atnaujinti rizikingus santykius su N. Maduro, kuriam yra taikomos sankcijos ir kuriam Niujorke pareikšti kaltinimai dėl prekybos narkotikais, sulaukė papildomo postūmio, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą ir privertė JAV paskelbti sankcijas, kurios gali pergrupuoti pasaulinius aljansus ir prisidėti prie augančių kuro kainų, kurios jau dabar yra padidinusios infliaciją iki aukščiausio taško per keturis dešimtmečius.

Praėjusią savaitę Kapitolijaus kalvoje tiek įtakingi demokratai, tiek respublikonai pradėjo reikšti palaikymą JAV ketinimams uždrausti Rusijos naftos bei gamtinių dujų importą ir taip žengti dar vieną žingsnį nubaudžiant V. Putiną už karą Ukrainoje.

JAV delegacijai vadovavo Juanas Gonzalezas, Nacionalinės saugumo tarybos vyresnysis direktorius Vakarų pusrutuliui, teigė du apie vizitą informuoti asmenys, prašę neskelbti jų pavardžių. Jį lydėjo ambasadorius Jamesas Story, vyriausiasis JAV diplomatas, likęs Karakase, kai D. Trumpo administracija 2019 metais nutraukė santykius su N. Maduro ir teisėtu šalies prezidentu pripažino opozicijos lyderį Juaną Guaido.

Tačiau būtent kito Valstybės departamento pareigūno – specialaus prezidento pasiuntinio įkaitų reikalams Rogerio Carstenso – dalyvavimas sužadino viltis, kad N. Maduro gali paleisti amerikiečių kalinius ir taip parodyti gerą valią J. Bideno administracijai. Netrukus tai ir buvo padaryta.

R. Carstensas gruodžio mėnesį jau buvo nuvykęs į Karakasą ir kalėjime susitiko su šešiais naftos kompanijos atstovais iš Hjustone įsikūrusios įmonės „Citgo“, buvusiu JAV jūrų pėstininku Matthew Heathu ir dviem buvusiomis „žaliosiomis beretėmis“, suimtomis per nepavykusį reidą, kuris buvo surengtas iš kaimyninės Kolumbijos ir kuriuo buvo siekiama nuversti N. Maduro.

J. Bideno administracija jau kurį laiką svarsto galimybę sušvelninti griežtas naftos sankcijas Venesuelai, jei N. Maduro įsipareigos grįžti prie derybų su oponentais, kurias jis nutraukė praėjusį rudenį, kai dėl kaltinimų korupcija Jungtinėms Valstijoms buvo išduotas vienas svarbus sąjungininkas, teigė vienas JAV pareigūnas, prašęs išsaugoti jo anonimiškumą, kol kalba apie vidinius svarstymus.

Viena iš alternatyvų – leisti „Chevron“, paskutinei Amerikos naftos bendrovei Venesueloje, padidinti gavybą ir galbūt atnaujinti naftos eksportą į Persijos įlankos pakrantės naftos perdirbimo gamyklas, kurios yra pritaikytos perdirbti į dervą panašią Venesuelos naftą, prieš praėjusio savaitgalio šaudyklinės diplomatijos vizitą sakė minėtas pareigūnas. JAV sankcijos „Chevron“ leidžia atlikti tik bazinius gręžinių, kuriuos valdo su valstybine Venesuelos naftos milžine PDVSA, priežiūros darbus.

Pats N. Maduro demonstruoja mažai ženklų, kad yra pasirengęs sunkią valandą apleisti V. Putiną. Praėjusią savaitę jis telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu, išreikšdamas jam paramą, ir dalyvavo viename mitinge Karakase, kurio metu V. Putino ambasadorius sulaukė audringų ovacijų iš valdančiosios socialistų partijos narių.

„Tai, ką jie daro Rusijos žmonėms, yra nusikaltimas, ekonominis karas, – sakė N. Maduro per renginį, kuriame piktinosi JAV ir jų sąjungininkių sprendimu pašalinti Rusijos bankus iš SWIFT mokėjimų sistemos ir uždrausti Rusijos oro linijų bendrovių skrydžius. – Tai, ką jie daro, yra beprotybė“.

Nepaisant tokios išpuikusios retorikos, Rusijai paskelbtos Vakarų sankcijos ir abiejų JAV partijų parama visiškam rusiškos naftos embargui kelia didelę grėsmę iki šiol sėkmingam N. Maduro gebėjimui manevruoti.

Po JAV sankcijų Karakasui Rusija tapo pagrindine Venesuelos naftos pirkėja. Praėjusiais metais PDVSA Rusijai pardavė žaliavinės naftos už maždaug 2,5 mlrd. dolerių, nurodė vienas naftos pramonės ekspertas, kuris neviešus prekybos duomenis komentavo tik su anonimiškumo sąlyga. Tokia suma prilygsta maždaug ketvirtadaliui visų šios Pietų Amerikos šalies atsargų užsienio valiuta.

Nors dalis šių pardavimų buvo panaudota skoloms padengti, daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių grįžo atgal į Karakasą, kad padengtų sunkumų turinčios valstybinės naftos milžinės PDVSA operacijas, teigė minėtas naftos pramonės šaltinis. PDVSA, kurios sąskaitos JAV ir Europoje yra įšaldytos, mokėjimus už naftos gabenimus taip pat gauna į sąskaitą Maskvos banke „Promsviazbank“, kuris dėl ryšių su Rusijos kariuomene patenka tarp J. Bideno administracijos sankcionuotų valstybinių subjektų.

Kol kas neaišku, kaip toks JAV lankstumas sumažintų įtampą šalies degalinėse. Nors Venesuela įsikūrusi virš didžiausių naftos telkinių pasaulyje, praėjusiais metais naftos gavyba šioje šalyje krito iki žemiausio lygio per visą šimtmetį. Nors artėjant 2021 metų pabaigai gavyba pradėjo augti, 755 tūkst. barelių per dieną, kuriuos Venesuela nurodė išgavusi sausio mėnesį, atspindi tik mažą dalį nuo daugiau kaip 10 mln. barelių per dieną, kuriuos pernai išpumpuodavo Rusija.

Kai kurie Kongreso nariai griežtai kritikuoja bet kokius bandymus atnaujinti ryšius su Venesuela, teigdami, kad pastangos izoliuoti Rusijos prezidentą V. Putiną neturėtų sustiprinti kitų autoritarinių lyderių.

„Baltieji rūmai siekiančius laisvės nuo Venesuelos pasiūlė išmainyti į nereikšmingą kiekį naftos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė senatorius ir respublikonas iš Floridos Marco Rubio.

Naujojo Džersio senatorius demokratas Robertas Menendezas viename pareiškime pažymėjo, kad atnaujinus su Venesuela prekybą nafta, „kyla pavojus, kad humanitarinė krizė, destabilizavusi Lotynų Ameriką ir Karibų jūros regioną, išliks visai kartai“. Patį N. Maduro jis pavadino „mūsų pusrutulio vėžiu“ ir pažymėjo, kad „mes neturėtume įkvėpti naujos gyvybės jo kankinimų ir žudynių viešpatijai“.