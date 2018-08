Birželį JAV prezidentas Donaldas Trumpas „paliepė Gynybos departamentui nedelsiant pradėti procesą, būtiną įkurti Kosminėms pajėgoms kaip šeštajai ginkluotųjų pajėgų grandžiai“, V. Pence'as sakė Pentagone. „Atėjo laikas įrašyti naują didelį skyrių mūsų ginkluotųjų pajėgų istorijoje, ruoštis naujam mūšio laukui, kur Amerika bus geriausia ir kur drąsiausieji bus pakviesti atgrasyti ir įveikti naujos kartos grėsmes mūsų žmonėms, mūsų valstybei“, – pridūrė jis. „Atėjo laikas įkurti Jungtinių Valstijų kosmines pajėgas“, – pabrėžė viceprezidentas.











