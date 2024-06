JAV į pratybas Pietų Korėjoje pasiuntė tolimojo nuotolio bombonešį

Autoritarinio lyderio Kim Jong Uno valdoma Šiaurės Korėja visai neseniai per sieną pasiuntė flotilę oro balionų su šiukšlėmis. Be to, Pietų Korėjos kariuomenė kaltina savo kaimynę pasienio regione nuolat blokuojant GPS navigacijos sistemos signalus ir rengiant provokacinius raketų bandymus.