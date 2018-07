M. Pence'as ketvirtadienį pareiškė, kad jei turkų valdžia tuoj pat nesiims veiksmų, kad paleistų Andrew Craigą Brunsoną, „Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbs Turkijai griežtas ekonomines sankcijas“. Jis kalbėjo per vienos trijų dienų trukmės konferencijos dėl tikėjimo laisvės uždarymą. Kaip paskelbė oficiali Turkijos Anatolijos naujienų agentūra, 50 metų krikščionis protestantas A. C. Brunsonas, kilęs iš Šiaurės Karolinos, trečiadienį dėl „problemų su sveikata“ buvo paleistas iš kalėjimo, kur išbuvo pusantrų metų, ir dabar jam skirtas namų areštas. JAV lyderis Donaldas Trumpas ne kartą reikalavo, kad pastorius būtų paleistas, o praėjusią savaitę parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kad jo įkalinimas yra „didžiulė gėda“.

