„Tai buvo klaida, nuoširdi klaida, juodraštinis nepasirašytas laiškas, nes mes perkeliame pajėgas“, – žurnalistams sakė M. Milley.

Jis sakė kalbėjęsis telefonu su JAV Centrinio štabo viršininku Kennethu McKenzie, kuris buvo informuotas apie klaidą.

„Tai buvo klaida, – pabrėžė M. Milley. – Jis neturėjo būti išsiųstas.“

#Breaking: US military tells Iraqi Joint operations command that they are preparing to move out. pic.twitter.com/yqoFiEIHBD