Pasak televizijos šaltinių, buvo užimtas įprastas šiam regionui nedidelis burinis laivas, plaukęs be vėliavos. Pranešime pabrėžiama, kad laivo maršrutas ir kelionės tikslas vis dar nenustatyti, tačiau „amerikiečių pareigūnai pareiškė, kad anksčiau šiame regione užimti laivai buvo siejami su Irano pastangomis suteikti pagalbą husių sukilėliams Jemene“. JAV šiuo metu „analizuoja užimtame laive aptiktus įkalčius, siekdamos nustatyti, kam jis priklauso ir kur vyko“, informavo CNN šaltiniai.











