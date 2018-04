„Po kelių metų pertraukos Šiaurės Korėja galėjo pradėti eksperimentinio lengvojo vandens reaktoriaus pirmuosius bandymus“, – YTN citavo instituto paskelbtą ataskaitą. Ekspertai savo išvadas grindžia iš palydovų padarytų nuotraukų duomenimis. Pasak analitikų, buvo atnaujinti darbai ir pagrindiniame Njonbjono komplekso reaktoriuje, kurio galia – 5 megavatai. „Šių dviejų reaktorių aktyvumas rodo, kad Šiaurės Korėja tebėra užsibrėžusi didinti savo reaktorių pajėgumus“, – sakoma ISIS dokumente. Ekspertai pažymi, kad abu reaktoriai gali gaminti branduoliniams užtaisams tinkamą plutonį. „Abiejų reaktorių veiklos sustabdymas turi būti bet kokių derybų su Šiaurės Korėja tikslas“, – rašo ISIS. Vis dėlto institutas pabrėžė, kad kol kas nepastebėta jokių požymių, kad Šiaurės Korėja šiuo metu išgauna plutonį. Korėjos pusiasalio denuklearizacijos klausimas, kaip tikimasi, bus viena svarbiausių temų per balandžio 27-ąją planuojamą surengti Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą.

