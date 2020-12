Komitetas triuškinama balsų dauguma patvirtino neprivalomas „1a fazės“ (Phase 1a) rekomendacijas dėl vakcinų paskirstymo valstijoms ir kitoms vietos jurisdikcijoms, jei Maisto ir vaistų administracija suteiks leidimą jas naudoti ekstremalios situacijos sąlygomis.

„Kalbant apie vakcinos paskirstymą, manau, kad mano atiduotas balsas reiškia didžiausią naudą, mažiausią žalą, skatina teisingumą ir mažina egzistuojančią nelygybę sveikatos priežiūros srityje“, – sakė Imunizacijos patariamojo komiteto vadovas Jose Romero.

Dviem prioritetinėms grupėms priklauso apie 24 mln. žmonių – maždaug tiek asmenų galėtų būti paskiepyta gruodį, jei būtų duotas leidimas naudoti „Pfizer“ ir „Moderna“ sukurtas vakcinas, o šios farmacijos įmonės pristatytų žadėtas 40 mln. dozių.

Abiem atvejais vakcinacijai būtų reikalingos dvi dozės. „Pfizer“ vakcinos antra dozė turėtų būti suleidžiama po trijų savaičių, „Moderna“ vakcinos – po keturių savaičių nuo pirmo skiepo.

CDC atstovė Sara Oliver posėdžio metu sakė, kad nuo kitų metu tikimasi per savaitę gauti nuo 5 iki 10 mln. dozių.

Dauguma valstijų mano, kad „per tris savaites“ galės paskiepyti visus savo sveikatos priežiūros darbuotojus, sakė CDC mokslininkė Nancy Messonnier.

Ilgalaikės priežiūros įstaigoms, kuriose gyvena maždaug 3 mln. žmonių, tenka apie 40 proc. visų mirties nuo koronaviruso atvejų, užregistruotų Jungtinėse Valstijose nuo pandemijos pradžios.

Sveikatos priežiūros sektoriuje dirba apie 21 mln. žmonių, įskaitant ligoninių, ambulatorinių įstaigų, vaistinių, greitosios medicinos pagalbos tarnybų darbuotojus.

Komitetas nebalsavo dėl to, kas bus pasibaigus pirmajam etapui. Tačiau ekspertai siūlo per „1b fazę“ (Phase 1b) prioritetine tvarka skiepyti būtiniausius darbuotojus, o per „1c fazę“ (Phase 1c) – rizikos veiksnių turinčius suaugusius asmenis ir vyresnius nei 65 metų amžiaus žmones.