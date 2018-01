Avarijos priežastimi tapo snygis ir blogas matomumas. Susidūrė 25 lengvieji automobiliai ir 10 krovininių automobilių. Žuvo vienas žmogus, dar vienas yra sunkios būklės. Kelyje susiformavo spūstis.

Pasak sinoptikų, JAV šiaurės rytus ir vakarinę Kanados dalį artimiausiu metu užklups dar vienas stiprus snygis. Laukiama, kad iškris mėnesio kritulių norma, taip pat tikimasi stipraus vėjo. Neatmetama, kad temperatūra gali nukristi iki rekordinių 35 laipsnių šalčio.

JUST IN: Video of ~100 car pileup on I-90 outside #Buffalo - shot by Kadire Flowers pic.twitter.com/4DvIYqMqJu

— Stephen Marth (@StephenMarth) January 2, 2018