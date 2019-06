Iranas savo ruožtu perspėjo galingąsias šalis, kad jos privalo per 10 dienų pradėti vykdyti įsipareigojimus pagal 2015 metų branduolinę sutartį, iš kurios pasitraukė Jungtinės Valstijos. Teheranas nurodė, kad priešingu atveju viršys savo turimų prisodrinto urano atsargų limitą, nustatytą šia sutartimi.

Įtampa tarp Teherano ir Vašingtono nuolat didėjo nuo pernai gegužės, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė apie Amerikos pasitraukimą iš vadinamojo Bendrojo išsamių veiksmų plano (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Be to, po pastarosiomis savaitėmis įvykusių dviejų incidentų Omano įlankoje, per kuriuos buvo apgadinti keturi laivai, Vašingtonas stiprino regione savo karinį buvimą ir paskelbė Irano revoliucinę gvardiją teroristine organizacija.

Pirmadienį Vašingtonas toną dar labiau sugriežtino.

„Suteikiau leidimą [pasiųsti] apytikriai 1 000 papildomų karių gynybos tikslais, reaguojant į oro, jūrų ir sausumos grėsmes Vidurio Rytuose“, – sakoma laikinojo Pentagono vadovo Patricko Shanahano pranešime.

„Pastarosios iraniečių atakos pagrindžia mūsų gautus patikimus, įtikinamus žvalgybos duomenis apie Irano pajėgų ir jų marionetinių grupių priešišką elgesį, keliantį grėsmę Jungtinių Valstijų personalui ir interesams šiame regione“, – pridūrė jis.

Jungtinės Valstijos kaltina Iraną dėl praeitą savaitę Omano įlankoje įvykdytos mįslingos atakos prieš du tanklaivius, nors Teheranas šiuo kaltinimus vadina nepagrįstais.

Pentagonas pirmadienį paskelbė naujų nuotraukų, esą rodančių, kad Iranas atsakingas už ataką prieš mažiausiai vieną iš šių laivų.

JAV argumentai visų pirma susiję su nesprogusia magnetine mina, kurią nuo tanklaivio „Kokuka Courageous“ korpuso esą nuėmė patrulių kateriu priplaukę iraniečiai.

„Remiantis filmuota medžiaga, [taip pat] ištekliais ir įgūdžiais, reikalingais greitai nuimti nesprogusią limpamąją miną“, – sakoma Pentagono pranešime, pridėtame prie paskelbtų nuotraukų.

Praeitą savaitę Jungtinės Valstijos paskelbė neryškų nespalvotą vaizdo įrašą, kuriame esą matyti, kaip iraniečiai nuima miną, bet nepateikė jokio paaiškinimo, kodėl jie tai turėjo padaryti, kai šalimais buvo JAV kariškių.

Pirmadienį paskelbtose nuotraukose matyti laivo korpuso vieta, kur esą buvo pritvirtinta nesprogusi mina, iraniečiai patrulių laive, esą nuėmę tą sprogmenį, ir kitos sprogusios minos padaryta žala.