Protesto akcijos, pavadintos „Žygiu už mūsų gyvybes“ (angl. March for Our Lives), Vašingtone organizatoriai tikisi, kad protestas dalyviu skaičiumi ir dvasia prilygs pernai įvykusioms moterų eitynėms. Tai buvo vienas iš didžiausių protestų sostinėje nuo Vietnamo karo laikų. Buvo tikimasi, kad jame dalyvaus 300 tūkst. žmonių, tačiau dalyvių skaičius skaičius smarkiai viršijo šią prognozę. Protestuotojai, nešini šūkiais „Mes esami pokyčiai“ ir „Daugiau netylėkime“, sustojo eilėmis išilgai Pensilvanijos aveniu – nuo netoli Kapitolijaus esančios pagrindinės scenos iki Baltųjų rūmų. Į eisenos maršrutą pateko ir „Trump International Hotel“. Susiję straipsniai: Londone protestuoja ginklų priešininkai Mįslingas maniakas įbaugino visą miestą: atsakymo ieško šimtai policininkų Prezidentas Donaldas Trumpas savaitgalį išvyko ilsėtis į Floridą. Dideli protestai taip pat rengiami Bostone, Hjustone, Mineapolyje ir Floridos valstijos mieste Parklande, kur per vasario 14 dieną įvykdytą išpuolį mokykloje žuvo 17 žmonių. Stebint gausioms policijos pajėgoms, netoli Parklando Marjory Stoneman Douglas vidurinės mokyklos esantį parką užplūdo daugiau nei 20 tūkst. žmonių. Jie skandavo „Gana!“ ir laikė plakatus su užrašais „Kodėl jūsų ginklai svarbesni už mūsų gyvybes?“ bei „Mūsų balsai sustabdys jūsų kulkas“. Akcijos dalyviai, tarp kurių daug moksleivių, sako, kad nuo ankstesnių bandymų pasiekti griežtesnių ginklų kontrolės įstatymų šis protestas skiriasi tuo, kad jam vadovauja jaunimas. Šimtai žmonių, solidarizuodamiesi su JAV rengiama akcija, šeštadienį protestavo prie JAV ambasados Londone.

