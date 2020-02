Praėjus trims dienoms po balsavimo šioje Vidurio Vakarų regiono valstijoje galutiniai rezultatai dar nėra paskelbti. Be to, kilo abejonių dėl jau paviešintų dalinių duomenų.

„Gana reiškia gana“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė T. Perezas.

„Siekdamas užtikrinti visuomenės pasitikėjimą rezultatais, raginu Demokratų partijos Ajovos skyrių nedelsiant iš naujo išnagrinėti rinkėjų nuomonę“, – pridūrė jis.

Vėlesnėje tviterio žinutėje T. Perezas patikslino, kad bus iš naujo išnagrinėti rezultatai kiekvienos sueigos vietoje, o ne bus atliktas visų balsų perskaičiavimas.

Iki šiol paskelbti balsavimo Ajovoje rezultatai rodo, kad didžiausio palaikymo sulaukė nuosaikių pažiūrų Pete'as Buttigiegas, buvęs Saut Bendo Indianoje mera, ir demokratų kairiojo sparno lyderis Bernie Sandersas, bet skirtumas tarp jų surinktų balsų skaičiaus buvo itin menkas.

Balsavimas per sueigas Ajovoje buvo pirmasis šalyje, per kurį buvo sprendžiama, kuriam demokratų pretendentui bus patikėta teisė susigrumti per lapkritį vyksiančius rinkimus su perrinkimo siekiančiu prezidentu respublikonu Donaldu Trumpu.

D. Trumpas, džiūgaujantis dėl jo išteisinimo Senate per demokratų inicijuotą apkaltos teismą, ketvirtadienį kalbėdamas Baltuosiuose rūmuose šaipėsi iš savo oponentų fiasko Ajovoje.

„Demokratai nesugeba suskaičiuoti paprastų balsų – ir vis dėlto jie nori užvaldyti jūsų sveikatos apsaugos sistemą, – kalbėjo D. Trumpas. – Pagalvokit apie tai.“

Remiantis rezultatais iš 97 proc. sueigų, 38 metų P. Buttigiegas pirmauja mažyte persvara, gavęs 26,2 proc. balsų. B. Sandersas savo ruožtu surinko 26,1 proc. balsų.

Progresyviosios stovyklos pretendentė senatorė Elizabeth Warren su 18,2 proc. balsų užima trečią vietą. Buvęs viceprezidentas Joe Bidenas, populiariausias demokratų kandidatas nacionaliniu mastu, su 15,8 proc. balsų yra ketvirtas, o penkta lieka Minesotos senatorė Amy Klobuchar, gavusi 12,2 proc. balsų.

P. Buttigiegas atrodo įgijęs teigiamą postūmį po stipraus pasirodymo Ajovoje. Apklausos Naujajame Hampšyre, kur demokratų pirminiai rinkimai vyks ateinantį antradienį, rodo, jog šis kandidatas yra antras pagal populiarumą.

Dienraščio „The Boston Globe“, televizijos WBZ-TV ir Safolko universiteto organizuota apklausa rodo, kad B. Sandersas, prieš ketverius metus laimėjęs pirminius rinkimus Naujajame Hampšyre, bet galiausiai pralaimėjęs Demokratų partijos kandidate išrinktai Hillary Clinton, tebepirmauja šioje valstijoje, remiamas 25 proc. respondentų.

Apklausa rodo, kad P. Buttigiego palaikymas nuo pirmadienio šoktelėjo nuo 12 proc. iki 19 procentų. Tuo metu J. Bideno rėmėjų per tą patį laikotarpį sumažėjo nuo 18 proc. iki 12 procentų.

„Buttigiego judėjimas yra tikras“, – „The Boston Globe“ sakė Safolko universiteto Politinių tyrimų centro, atlikusio šią apklausą, direktorius Davidas Paleologos.

„Tai pradeda formuotis kaip dviejų asmenų lenktynės“, – pridūrė jis.