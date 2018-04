Ieškinys buvo pateiktas Manhatano apygardos teismui. Dokumente sakoma, kad D. Trumpo priešrinkiminės kampanijos darbuotojai susimokė su Rusijos vyriausybe ir rusų karine žvalgyba, siekdami „pakenkti“ demokratų kandidatei į JAV prezidentus Hillary Clinton bei padėti respublikonui rinkimuose įsilaužus į Demokratų partijos kompiuterinius tinklus bei išplatinus pavogtą informaciją. Ieškinyje teigiama, kad artimas D. Trumpo patarėjas Rogeris Stone'as veikiausiai „iš anksto žinojo“ apie vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ planus išplatinti demokratams nepalankios informacijos; dokumente sakoma, kad tai buvo dalis didžiulio masto susimokymo kampanijos, kuria buvo siekiama paveikti rinkimų rezultatus. „Trumpo kampanija ir jos agentai džiugiai priėmė Rusijos pagalbą“, – sakoma 66 puslapių ieškinyje. Į teismą paduoti D. Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis, žentas Jaredas Kushneris ir keli kampanijos pareigūnai, tarp jų jos vadovas Paulas Manafortas, Rusijos vyriausybė, įskaitant jos užsienio karinės žvalgybos agentūrą GRU, ir „WikiLeaks“ bei jos įkūrėjas Julianas Assange'as. „Per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją Rusija pradėjo visa apimančią ataką prieš mūsų demokratiją, ir jie rado sutinkančių (bendradarbiauti) bei aktyvių partnerių tarp Donaldo Trumpo kampanijos darbuotojų“, – pareiškė JAV Demokratų partijos Nacionalinio komiteto pirmininkas Tomas Perezas. „Tai buvo beprecedentė išdavystė; kandidato į Jungtinių Valstijų prezidentus kampanija veikia išvien su priešiška užsienio jėga, kad sustiprintų savo galimybes laimėti prezidento (rinkimus)“, – pridūrė jis. „Ieškovai reikalauja milijonų dolerių kompensacijos“, – parašė „The Washington Post“, tačiau tikslios sumos nenurodė. Šių pinigų reikalaujama, kad būtų atlyginta kibernetinių atakų padaryta žala, tvirtina partijos atstovai. Demokratai šį žingsnį žengė prezidentą užklupus nemalonumams: Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai anksčiau šį mėnesį surengė reidą D. Trumpo ilgamečio asmeninio advokato Michaelo Coheno biure ir namuose, o šią savaitę knygynuose pasirodė buvusio FTB vadovo Jameso Comey atsiminimų knyga „A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership“, kurioje galima rasti jos autoriaus pokalbių su D. Trumpu ištraukų, iš kurių matyti, kad prezidentas bandė daryti spaudimą FTB vadovui dėl Rusijos tyrimo. Per 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų kampaniją programišiai įsilaužė į Demokratų partijos Nacionalinio komiteto kompiuterinę sistemą. Buvo paviešinti iš jos pagrobti vidiniam naudojimui skirti dokumentai. Demokratai tvirtina, kad šis incidentas padarė didelę įtaką kovos dėl prezidento posto eigai. JAV specialiosios tarnybos kaltina Rusiją prisidėjus prie šio įsilaužimo. JAV specialusis prokuroras Robertas Muelleris vykdo tyrimą dėl galimo Rusijos kišimosi į 2016-ųjų rinkimus bei įtariamų D. Trumpo rinkimų komandos ryšių su Maskva. Rusija neigia visus kaltinimus dėl kišimosi į JAV prezidento rinkimus. D. Trumpas irgi neigia kaltinimus, kad jis ar jo komanda kaip nors buvo susimokiusi su Rusija. „Slidusis Jamesas Comey, blogiausias FTB direktorius per visą istoriją, nebuvo atleistas dėl to suklastoto Rusijos tyrimo, kuriame, tarp kitko, nebuvo JOKIO SUSIMOKYMO (išskyrus demokratus)!“ – parašė D. Trumpas trečiadienį socialiniame tinkle „Twitter“.











