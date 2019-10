„Jis įžeidinėjo, ypač pirmininkę (N. Pelosi). Jis vadino ją trečiarūše politike“, – po susitikimo su D. Trumpu sakė Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeris.

Susitikime Kongreso nariai su prezidentu aptarė kontroversiškai vertinamą amerikiečių karių patraukimą nuo Sirijos ir Turkijos pasienio.

Savo ruožtu pati N. Pelosi sakė, kad D. Trumpas „visiškai pratrūko“ susitikime su Kongreso nariais.

„Ką mes matėme, tai visiškai pratrūkusį prezidentą“, – sakė N. Pelosi. Pasak jo, D. Trumpą „sukrėtė“ tai, kad Atstovų Rūmai nubalsavo prieš jo patvirtintą amerikiečių karių patraukimą.

Demokratų lyderiai taip pat užsiminė, kad susitikimas su respublikonų prezidentu buvo nutrauktas po N. Pelosi tekusių įžeidimų.

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!