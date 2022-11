Tokia baigtis buvo prognozuota, tačiau respublikonų dauguma bus gerokai menkesnė nei tikėtasi. Svarbiame Senate demokratai kontrolę išlaikė.

Vis dėto neturint daugumos abiejuose Kongreso rūmuose, J. Bidenui vadovauti ateinančius dvejus metus neabejotinai bus sunkiau. Be to, respublikonai gali inicijuoti tyrimus dėl J. Bideno ir jo politikos bei blokuoti iniciatyvas iš Baltųjų Rūmų.

Per vadinamuosius kadencijos vidurio rinkimus praėjusios savaitės antradienį buvo renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir maždaug trečdalis Senato. Be to, daugelyje valstijų buvo renkami gubernatoriai.

Vidurio kadencijos rinkimai laikomi savotišku referendumu dėl prezidento politikos. Ypač didelį gyventojų nepasitenkinimą pastaruoju metu kėlė augančios kainos. Ir jau prieš tai J. Bideno populiarumas apklausose buvo labai prastas.

Todėl prieš rinkimus prognozuota respublikonų pergalės banga ir nesėkmė demokratams. Tačiau pastarieji apskritai pasirodė netikėtai stipriai.