Šių priemonių Vašingtonas ėmėsi dėl didelio masto žmogaus teisių pažeidimų Sindziango regione, kuriame gyventojų daugumą sudaro musulmonai uigūrai.

JAV Iždo departamentas į sankcijų taikinių sąrašus įtraukė Shohratą Zakirą (Šohratą Zakirą), kuris apytikriai nuo 2018-ųjų iki šių metų ėjo Kinijos Sindziango uigūrų autonominio regiono pirmininko pareigas. Sankcijos taip pat bus taikomos dabartiniam regiono lyderiui Erkenui Tuniyazui (Erkenui Tunijazui).

Be to, Jungtinės Valstijos taikys sankcijas dirbtinio intelekto technologijų bendrovei „SenseTime Group“, kurio programinė įranga, kaip pranešama, buvo naudojama per Kinijos operacijas, siekiant identifikuoti ir kontroliuoti uigūrus Sindziange.