Apie sužeistus žmones nepranešama. Lėktuvas Bostone nuo trasos nuvažiavo pirmadienį, nusileidęs maždaug 19 val. 15 min. vietos laiku, sakoma „JetBlue“ pareiškime. „Klientai autobusais buvo nuvežti į terminalą“, – priduriama jame. Anksčiau pirmadienį dėl prastų oro sąlygų Bostono Logano tarptautinis oro uostas kurį laiką nepriėmė atskrendančių lėktuvų ir neleido pakilti turėjusiems išskristi lėktuvams, savo interneto svetainėje pranešė laikraštis „The Boston Globe“.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.