Sąrašo viršuje yra Kremliui artimas verslininkas Jevgenijus Prigožinas, siejamas su Rusijos žiniasklaidos vykdyta slapta propagandos operacija. Jis neigia kišęsis į rinkimus. Kaltinimus jis atmetė ir valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ tvirtino: „Visai neliūdžiu dėl to, kad atsidūriau šiame sąraše. Jei jie nori matyti velnią – tegul.“ Paskelbtame JAV kaltinime tvirtinama, kad visi sąraše esantys asmenys, išskyrus J. Prigožiną, užėmė įvairias pareigas Interneto tyrimų agentūroje. Ši įstaiga, dar vadinama „trolių fabriku“, veikia Rusijos antrajame didžiausiame mieste Sankt Peterburge ir, kaip teigiama, stengėsi „kištis į JAV politinę sistemą“. Susiję straipsniai: JAV kaltina 13 Rusijos piliečių kišimusi į 2016-ųjų rinkimus Atviras Grybauskaitės interviu: esame tiesioginių puolimų objektas Pasak kaltinimo, J. Prigožinas ir jo valdomos bendrovės šiai agentūrai teikė finansavimą. J. Prigožinas neigė bet kokias sąsajas su Interneto tyrimų agentūra, pranešė Rusijos naujienų agentūra „Interfax“. Netikri vartotojai Rusijos žiniasklaidoje apie „trolių fabriką“ pirmąkart paskelbta 2014 metais; tuomet tvirtinta, kad Interneto tyrimų agentūra valdo tūkstančius netikrų vartotojų socialiniuose tinkluose. Žiniasklaidos grupė RBK pranešė, kad šis „fabrikas“ iš pradžių buvo skirtas daryti įtaką vidaus politikai, tačiau nuo 2015-ųjų nukreiptas dirbti su JAV auditorija. Spalį RBK paskelbė, kad agentūros „JAV departamente“ dirbo apie 90 žmonių. Agentūroje du mėnesius dirbusi moteris naujienų agentūrai AFP pasakojo gaudavusi atlyginimą už Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną šlovinančias žinutes tinklaraščiuose, skelbiamas kelių skirtingų asmenų vardu, taip pat už šimtus komentarų kituose puslapiuose. „Putino virėjas“ Nuo 2016 metų gruodžio J. Prigožinui taikomos JAV sankcijos už „materialinę pagalbą“ Rusijos Federacijos aukšto rango pareigūnams ir už „plačius verslo sandorius“ su Gynybos ministerija. Rusijos žiniasklaidoje „Putino virėju“ vadinamam verslininkui priklauso bendrovė, tiekusi maistą Kremliuje vykstantiems priėmimams. Be to, jis buvo nufotografuotas su prezidentu. Jo restoranų ir maitinimo grupei „Konkord“, dar vadinamai „Concord“, JAV sankcijos taikomos nuo 2017 m. Ji taip pat minima kaltinime ir yra laimėjusi maitinimo sutarčių su Gynybos ministerija. J. Prigožiną Rusijos žiniasklaida sieja su grupe „Vagner“, esą siuntusią samdinius į Siriją kovoti drauge su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis. Tačiau šis veikėjas neigia esantis kaip nors susijęs su „Vagner“. Rusijos žiniasklaida J. Prigožiną sieja ir su bendrove „Evropolis“ („Evro Polis“), siejama su „Vagner“. JAV šiai kompanijai yra nuo sausio paskelbusi sankcijas. Jungtinės Valstijos pranešė, kad ši bendrovė į „juodąjį sąrašą“ įtraukta, nes „priklauso arba yra valdoma“ J. Prigožino. JAV teigimu, bendrovė turėjo sutarčių su Sirijos vyriausybe ginti Sirijos naftos telkinius mainais už 25 proc. iš šių telkinių išgautos naftos ir dujų. Cituodamas Energetikos ministerijai artimą šaltinį, naujienų tinklalapis „Fontanka“ 2017 m. vasarą pranešė, kad „Evro Polis“ dalyvavo slaptame susitarime perimti tam tikrus naftos ir dujų telkinius bei perdirbimo įmones Sirijoje mainais už naftos ir dujų telkinių išvadavimą iš sukilėlių kontrolės ir šių telkinių apsaugą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.