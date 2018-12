K. Nielsen planuoja vėliau šią savaitę nuvykti prie Meksikos sienos pamatyti medicininius patikrinimus ir sąlygas sienos apsaugos stotyse. Pareiškimas buvo paskelbtas Kongresui ir Donaldui Trumpui toliau nesutariant dėl prezidento reikalavimų skirti milijardus dolerių (eurų) sienai atsitverti nuo Meksikos. „Reaguodama į precedento neturintį vaikų, kurių globą perėmėme, skaičiaus padidėjimą, nurodžiau imtis virtinės ypatingų apsaugos priemonių“, – sakoma K. Nielsen pareiškime, paskelbtame po „itin didelį nerimą keliančios ir širdį veriančios“ vaiko mirties. K. Nielsen paprašė Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) ekspertų ištirti „sergančių vaikų, kertančių mūsų sienas, padaugėjimą“ ir nustatyti, kokių tolesnių veiksmų rengdamosi turėtų imtis pasienio ligoninės, sakoma jos pareiškime. K. Nielsen pridūrė, kad paprašė JAV pakrančių apsaugos tarnybos medikų įvertinti Pasienio tarnybos medicinos programas ir dėl jų „pateikti atitinkamas rekomendacijas“, be to, papildomai paprašė Gynybos departamento medikų pagalbos. JAV Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos komisaras Kevinas McAleenanas trečiadienį perspėjo, kad tarnyba negali susidoroti su tūkstančiais atvykstančių migrantų, nes dauguma objektų buvo pastatyti prieš dešimtmečius – vyrams, kurie atvyksta vieni. „Mums reikia Kongreso pagalbos. Mums reikia skirti lėšų mūsų objektuose esančių vaikų medicininei priežiūrai ir psichikos sveikatai“, – sakė jis televizijai „CBS News“. Aštuonmetis Felipe Gomezas, kuris peršalo, turėjo temperatūros ir vėliau mirė, su savo tėvu Agustinu Gomezu atvyko iš majų čuchių bendruomenės Nentone vakariniame Gvatemalos Huehuetenango departamente netoli Meksikos sienos. Jis buvo tarp beveik 25 tūkst. JAV sulaikytų migrantų vaikų, sakė K. McAleenanas. Šis skaičius yra rekordinis. „Tai didžiulis srautas. Tai labai skiriasi nuo to, ką matėme anksčiau“, – sakė K. McAleenanas ir pridūrė, kad sveikatos apsaugos sistemai papildomas krūvis tenka dar ir prasidėjus gripo sezonui. Per pastaruosius du mėnesius Pasienio tarnyba prie pietinės sienos sulaikė 139 817 žmonių, o metais anksčiau per tą patį laikotarpį – 74 946, nurodė K. Nielsen. Daugiau kaip 68,5 tūkst. žmonių buvo „šeimos vienetai“, o dar beveik 14 tūkst. – niekieno nelydimi vaikai, sakė ji ir pažymėjo, kad sistema atsidūrė „prie ribos“. Migrantas iš Gvatemalos Augusto Mendoza, kuris į El Pasą atvyko su vienų metų sūnumi, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „daugiau niekada“ negalvotų apie tokią kelionę. „Buvo labai, labai sunku. Daugiau niekada negalvočiau to pakartoti, apgailestauju dėl savo sūnaus“, – sakė A. Mendoza, kuris prie sienos buvo atskirtas nuo žmonos. Antradienį jis buvo paleistas. Didėjančios medicininės problemos Krašto saugumo departamento pareigūnai sakė, kad visus Pasienio tarnybos sulaikytus vaikus nuodugniai patikrins medikai. Tuo pareigūnai patvirtino K. McAleenano įsipareigojimą dėl „antrinių medicininių patikrinimų“ didžiausią dėmesį skiriant jaunesniems nei 10 metų vaikams. Tuo tarpu Gvatemala paragino atlikti tyrimą dėl minėto berniuko mirties vos trys savaitės po to, kai panašiomis aplinkybėmis mirė septynerių metų mergaitė iš šios šalies. F. Gomezas su savo 47 metų tėvu gruodžio 18 dieną buvo sulaikytas perėjoje El Pase Teksaso valstijoje. Pirmadienį dėl ligos simptomų jis buvo perkeltas į ligoninę Naujojoje Meksikoje, pranešė JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnyba. Medikai jam diagnozavo peršalimą, vėliau nustatė karščiavimą. Vidurdienį vaikas buvo išrašytas paskyrus jam ibuprofeno ir antibiotiko amoksicilino. Kiek vėliau vaikas vėl buvo atvežtas į ligoninę dėl pykinimo ir vėmimo. Maždaug vidurnaktį aštuonmetis mirė. Pasak Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos, vaiko mirties priežastis kol kas neaiški, tačiau pareigūnai pažadėjo „užtikrinti nepriklausomą ir išsamią aplinkybių peržiūrą“. K. Nielsen sakė, kad per praėjusius fiskalinius metus mirė šeši sulaikyti migrantai, bet joks Pasienio tarnybos sulaikytas vaikas nėra miręs daugiau kaip dešimtmetį. „Dabar aišku, kad migrantai, ypač vaikai, vis dažniau susiduria su medicininėmis problemomis ir serga ligomis, sukeltomis jų ilgos ir pavojingos kelionės“, – sakė ji. „Nesiskaitymas su žmogaus gyvybe“ Opozicijoje esantys demokratai į F. Gomezo mirtį reagavo apkaltindami D. Trumpą migrantų demonizavimu politiniais tikslais. D. Trumpas griežtą imigracijos politiką yra padaręs svarbiausiu savo prezidentavimo klausimu. „Trumpo administracija turi būti laikoma atsakinga už šio vaiko mirtį ir visas gyvybes, kurioms sukėlė pavojų savo tyčiniu chaosu ir nesiskaitymu su žmogaus gyvybe“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Naujajai Meksikai atstovaujantis senatorius Martinas Heinrichas. Niujorkui Atstovų Rūmuose atstovaujanti demokratė Nydia Velazquez pareikalavo atskaitomybės ir, taip pat, nutraukti Baltųjų Rūmų „neapykantos kupiną, pavojingą antiimigracinę politiką“. F. Gomezas mirė tą pačią dieną, kai buvo palaidota panašiomis aplinkybėmis mirusi gvatemaliečių mergaitė Jakelin Caal. Jos palaikai sekmadienį buvo parvežti į atokų San Antonio Sekorteso kaimą Gvatemaloje, kur jos šeima – majai kekčiai – gyvena be elektros ir kitų svarbiausių dalykų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.