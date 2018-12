K. Nielsen planuoja vėliau šią savaitę nuvykti prie Meksikos sienos pamatyti medicininius patikrinimus ir sąlygas sienos apsaugos stotyse. Pareiškimas buvo paskelbtas Kongresui ir Donaldui Trumpui toliau nesutariant dėl prezidento reikalavimų skirti milijardus dolerių (eurų) sienai atsitverti nuo Meksikos. „Reaguodama į precedento neturintį vaikų, kurių globą perėmėme, skaičiaus padidėjimą, nurodžiau imtis virtinės ypatingų apsaugos priemonių“, – sakoma K. Nielsen pareiškime, paskelbtame po „itin didelį nerimą keliančios ir širdį veriančios“ vaiko mirties. K. Nielsen paprašė Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) ekspertų ištirti „sergančių vaikų, kertančių mūsų sienas, padaugėjimą“ ir nustatyti, kokių tolesnių veiksmų rengdamosi turėtų imtis pasienio ligoninės, sakoma jos pareiškime. K. Nielsen pridūrė, kad paprašė JAV pakrančių apsaugos tarnybos medikų įvertinti Pasienio tarnybos medicinos programas ir dėl jų „pateikti atitinkamas rekomendacijas“, be to, papildomai paprašė Gynybos departamento medikų pagalbos. JAV Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos komisaras Kevinas McAleenanas trečiadienį perspėjo, kad tarnyba negali susidoroti su tūkstančiais atvykstančių migrantų, nes dauguma objektų buvo pastatyti prieš dešimtmečius – vyrams, kurie atvyksta vieni. „Mums reikia Kongreso pagalbos. Mums reikia skirti lėšų mūsų objektuose esančių vaikų medicininei priežiūrai ir psichikos sveikatai“, – sakė jis televizijai „CBS News“. Aštuonmetis Felipe Gomezas, kuris peršalo, turėjo temperatūros ir vėliau mirė, su savo tėvu Agustinu Gomezu atvyko iš majų čuchių bendruomenės Nentone vakariniame Gvatemalos Huehuetenango departamente netoli Meksikos sienos. Jis buvo tarp beveik 25 tūkst. JAV sulaikytų migrantų vaikų, sakė K. McAleenanas. Šis skaičius yra rekordinis. „Tai didžiulis srautas. Tai labai skiriasi nuo to, ką matėme anksčiau“, – sakė K. McAleenanas ir pridūrė, kad sveikatos apsaugos sistemai papildomas krūvis tenka dar ir prasidėjus gripo sezonui. Per pastaruosius du mėnesius Pasienio tarnyba prie pietinės sienos sulaikė 139 817 žmonių, o metais anksčiau per tą patį laikotarpį – 74 946, nurodė K. Nielsen. Daugiau kaip 68,5 tūkst. žmonių buvo „šeimos vienetai“, o dar beveik 14 tūkst. – niekieno nelydimi vaikai, sakė ji ir pažymėjo, kad sistema atsidūrė „prie ribos“. Migrantas iš Gvatemalos Augusto Mendoza, kuris į El Pasą atvyko su vienų metų sūnumi, naujienų agentūrai AFP sakė, kad „daugiau niekada“ negalvotų apie tokią kelionę. „Buvo labai, labai sunku. Daugiau niekada negalvočiau to pakartoti, apgailestauju dėl savo sūnaus“, – sakė A. Mendoza, kuris prie sienos buvo atskirtas nuo žmonos. Antradienį jis buvo paleistas.

