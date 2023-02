Anot vietos policijos, mirtinas incidentas įvyko nedideliame Arkabutlos miestelyje. Įtariamasis 52-ejų Richardas Dale'as Crumas siautėjo keliose skirtingose miestelio vietose. Iš pradžių jis nušovė žmogų parduotuvėje, o tuomet nuvyko į netoliese esantį gyvenamąjį namą ir nušovė, kaip paaiškėjo vėliau, savo buvusią žmoną. Po to užpuolikas automobiliu nuvažiavo į savo paties namus – šalia jų taip pat buvo rasti dviejų žmonių kūnai. Negana to, kaimyniniame name vėliau buvo aptikti dar du lavonai su šautinėmis žaizdomis.

Misisipės gubernatorius Tate'as Reevesas tviteryje parašė, kad buvo informuotas apie naujausią šaudynių seriją. „Šiuo metu manome, kad jis veikė vienas. Jo motyvai neaiškūs, – tikino T. Reevesas. – Prašau jūsų melstis už šio tragiško smurto aukas ir jų artimuosius.“

Po šio incidento JAV prezidentas Joe Bidenas pakartojo savo raginimą šalyje imtis ginklų įstatymo reformos. „Gana“, – pranešime sakė J. Bidenas. Valstybės vadovas pažymėjo, kad nuo šių metų pradžios praėjo tik 48 dienos, o JAV jau būta mažiausiai 73 masinių šaudynių. „Minčių ir maldų nepakanka. Smurtas panaudojant šaunamuosius ginklus yra epidemija. Kongresas turi veikti dabar pat“, – pabrėžė prezidentas.

Apie naujausias šaudynes pranešta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai šiaurinėje Mičigano valstijoje šaulys, taip pat be aiškaus motyvo, paleido ugnį universiteto teritorijoje ir pražudė tris žmones.

Praėjusiais metais JAV suskaičiuota apie 44 tūkst. su šaunamaisiais ginklais susijusių mirčių. Maždaug pusė jų figūruoja nužudymo bylose.