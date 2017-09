Remiantis jų pateiktais duomenimis, iš Didžiosios Britanijos Mildenholo ir Vadingtono bazių išskridę du amerikiečių ir britų kariniai lėktuvai vykdė žvalgybinę misiją prie Kaliningrado srities sienos Baltijos jūroje. Tuo metu prancūzų lėktuvas „E-3F Sentry“ skrido Lenkijos oro erdve į pietus nuo Kalininigrado srities. Amerikiečių lėktuvo RC-135 palydėti iš Kaliningrado srities pakilo rusų naikintuvas Su-27, skelbia svetainės. Be to antradienį nuo Baltijos jūros prie Kaliningrado priartėjo Švedijos karinių oro pajėgų lėktuvas, pakilęs iš Malmeno aviacijos bazės netoli Linšiopingo. Švedų lėktuvas atliko žvalgybinį skrydį palei Kaliningrado pakrantę maždaug 13 tūkst. metrų aukštyje. Taip pat antradienį išilgai pietinės ir rytinės Kaliningrado sienų, taip pat palei pietvakarinę Baltarusijos sieną praskrido lėktuvas, priklausantis privačiai amerikiečių kompanijai „Dynamic Aviation Group“, teikiančiai oro žvalgybos paslaugas JAV karinei žinybai. Šis dvimotoris turbopropelerinis lėktuvas pakilo iš Šiaulių aviacijos bazės ir skrido maždaug 2 tūkst. metrų aukštyje 7-10 kilometrų nuo Rusijos ir Baltarusijos sienų.











