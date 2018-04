Palestinos atstovas JT Riyadas Mansouras savo ruožtu sakė žurnalistams, kad tokia JAV pozicija yra „itin neatsakinga“ ir nurodė, kad „Izraeliui buvo „uždegta žalia šviesa“ ir toliau pulti taikius gyventojus“ Gazos Ruože. Diplomatas pabrėžė, kad rezoliucijos projektą palaikė 14 iš 15 JT Saugumo Tarybos narių, išskyrus Jungtines Valstijas. Izraelio ambasadorius prie JT Danny Danonas pareiškė, jog JT Saugumo Tarybai „reikėtų apsvarstyti judėjimą „Hamas“, kaip gyvąjį skydą naudojantį vaikus ir tokiu būdu sukeliantį jiems pavojų“ JT Saugumo Taryba "turi užkirsti kelią šioms provokacijoms, tik didinančiomis smurtą ir įtampą“, pridūrė jis. Neramumai Gazos Ruože prasidėjo kovo 30-ąją, palestiniečiams surengus „Žygį už sugrąžinimą“. Tą dieną buvo minima Žemės diena – Izraelio valdžios įvykdytos arabų žemių konfiskacijos metines. Anksčiau televizija „al Jazeera“ pranešė, kad praėjusį penktadienį Gazos Ruožo pasienyje per susirėmimus tarp Izraelio kariuomenės ir protestuotojų žuvo mažiausiai 17 palestiniečių, dar apie 1,4 tūkst. žmonių buvo sužeisti.

