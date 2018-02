Pasak jo, apie chloro dujų kaip ginklo „pakartotiną“ panaudojimą Sirijoje yra žinoma, tačiau „esame dar labiau susirūpinę dėl galimo zarino panaudojimo ir ieškome įrodymų“. Pentagono vadovas citavo nevyriausybinių organizacijų ir kovinių veiksmų rajone esančių Sirijos sukilėlių grupių pranešimus, remiantis kuriais, cheminis ginklas buvo panaudotas. Vis tik J. Mattisas pabrėžė, kad kol kas pačios Jungtinės Valstijos tokių įrodymų neturi. „Tačiau mes neneigiame (cheminio ginklo panaudojimo) – mes ieškome tam įrodymų, kadangi akivaizdžiai susiduriame su B. Assado režimu, kuris paprastai viską slepia neigdamas ir meluodamas“. „Tai būtų buvęs neprotingas jų sprendimas pažeisti cheminių ginklų konvenciją“, – pridūrė jis. Vienas JAV administracijos aukšto rango pareigūnas ketvirtadienį pareiškė, kad Vašingtonas neatmeta naujų karinių veiksmų prieš Sirijos režimą galimybės po įtariamų jo cheminių atakų. Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) „neatmeta nieko“, kas galėtų nutraukti šią programą, sakė vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP. „Karinės jėgos panaudojimas yra viena iš svarstomų priemonių“, – pareiškė jis. Apie chemines atakas Sirijoje buvo paskelbta daugiau nei 260 pranešimų, dalį iš jų patvirtino JT remiami inspektoriai, priskyrę atakas B. Assado režimui. Vašingtonas yra sunerimęs, kad Damasko ir jo sąjungininkės Rusijos atkakliai neigiamas cheminio ginklo naudojimas ne tik kelia pavojų Sirijos civiliams gyventojams, bet ir pažeidžiamos jį draudžiančios konvencijos. Manoma, kad po Sirijos režimo cheminės atakos sukilėlių kontroliuotame Chan Šeichūne į Šairato oro pajėgų bazę Sirijos vakaruose paleistos 59 JAV sparnuotosios raketos „Tomahawk“ privertė B. Assado režimą pakeisti savo taktiką. Sirijos pajėgos iš sraigtasparnių nebemėto cheminių medžiagų pripildytų statinių, o naudojasi minosvaidžiais ir kitomis antžeminėmis sistemomis. Dažniausiai pasirenkamas pramoninis chloras, kurį lengva pasigaminti ir kuris yra legalus. Tuo tarpu zarinas yra uždraustas Cheminių ginklų konvencijoje.

