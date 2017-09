Tačiau dabar beveik 800 tūkst. jaunų imigrantų, kurie neteisėtai atvyko į JAV dar būdami vaikai, gresia drastiškos gyvenimo permainos, Donaldo Trumpo administracijai antradienį paskelbus, kad bus nutraukta eksprezidento Baracko Obamos iniciatyva įvesta programa, saugojusi juos nuo deportacijos. „Savo širdimi ir siela esame amerikiečiai. Tiesiog neturime tinkamų dokumentų, kurie patvirtintų, kad esame amerikiečiai“, – sakė 27 metų Jose Rivasas, Vajomingo universiteto studentas. Susiję straipsniai: D. Trumpas stabdys jauniems imigrantams skirtą socialinę programą D. Trumpas ruošiasi nutraukti populiarią jaunų imigrantų apsaugos programą Žinią, kad JAV vyriausybė atšaukia vadinamąją DACA (atidėtų veiksmų atvykstančių vaikų atžvilgiu) politiką, jos ginami asmenys, dar vadinami „svajotojais“, sutiko su didžiuliu pasipiktinimu ir išdavystės nuoskaudomis. Tuo tarpu šios programos priešininkai džiaugėsi, kad prezidentas nutraukė B.Obamos sugalvotą DACA, nes ji esą yra piktnaudžiavimas vykdomosios valdžios įgaliojimais ir kertasi su Konstitucija. Generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas antradienį pareiškė, kad DACA yra „savivalė“, kurios negali ginti Teisingumo departamentas. D.Trumpo administracija ir kiti DACA oponentai tvirtina, kad tik Kongresas gali spręsti, ką daryti su tokiais imigrantais. Vėlyvą antradienio vakarą D.Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad gali įsikišti į šio klausimo sprendimą, jei Kongresas nepasiūlys tinkamo įstatymo. „Kongresas turi šešis mėnesius legalizuoti DACA (tai, ko nesugebėjo padaryti B.Obamos administracija). Jei jie to negali, iš naujo persvarstysiu šį klausimą“, – parašė prezidentas.

Antradienį Niujorke kilo demonstracijų, per kurias policijai teko suimti keliolika imigracijos teisių aktyvistų, trumpam užtvėrusių įėjimą į dangoraižį „Trump Tower“. Protestai vyko ir kituose miestuose, tarp jų Solt Leik Sityje, Denveryje, Los Andžele bei Portlande. Keliuose miestuose, įskaitant Finiksą bei Albukerkį, iš paskaitų protestuodami išėjo studentai. Kelių valstijų generaliniai prokurorai pagrasino imtis teisinių žingsnių, kad apsaugotų asmenis, ginamus DACA politikos. „Esame pasirengę imtis visų reikalingų teisinių veiksmų, kad apsaugotume Oregono „svajotojus“, – tviteryje parašė valstijos generalinė prokurorė Ellen Rosenblum. Jutos generalinis prokuroras Seanas Reyesas, respublikonas ir uolus D.Trumpo šalininkas, pareiškė, kad prezidentas turi teisę nutraukti 2012-aisiais įsigaliojusią programą. Visgi jis pridūrė, kad būtų neprotinga deportuoti visus, pasinaudojusius DACA. „Šie vaikai užaugo tikėdami, kad jie yra amerikiečiai, ir daugybė jų gyvena taip, kad Amerika gali jais didžiuotis“, – teigė jis. Dėl tokio prezidento sprendimo nerimą išreiškė net D.Trumpo verslo imperijos partneriai bei Respublikonų partijos nariai, kurie tvirtina, kad atšaukus DACA būtų pakenkta ekonomikai, be to, tai prieštarautų amerikietiškoms vertybėms. „Krypties pakeitimas bei šių asmenų deportacija prieštarautų esminiams amerikietiškiems principams ir geriausiems mūsų šalies interesams“, – pranešime pažymėjo Amerikos prekybos rūmai. Daugybė verslininkų, o ypač Kalifornijos Silicio slėnyje įsikūrusios kompanijos, griežtai pasisakė prieš DACA nutraukimą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.