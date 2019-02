„Manau, kad derybos dabar yra įstrigusios“, – televizijai „Fox News“ sakė Senato Asignavimų komiteto pirmininkas Richardas Shelby. Paskutinė diena JAV politikams susitarti yra kitos savaitės penktadienis, o jeigu to padaryti nepavyks, šalies institucijos vėl bus užvertos. Sausio 25 dieną nutrauktas JAV vyriausybės uždarymas buvo užbaigtas sausio 25-ąją ir truko 35 dienas. Derybininkai prieš kelias dienas vis dar buvo optimistiški, jog susitarimas tarp respublikonų ir demokratų bus pasiektas. Jame buvo numatytos lėšos fizinio barjero ties pasieniu su Meksika statybai, tačiau asignavimai yra kiek mažesni, nei 5,6 mlrd. dolerių (4,9 mlrd. eurų), kurių reikalavo prezidentas Donaldas Trumpas. R. Shelby apkaltino demokratus dėl pastarųjų sunkumų derybose ir sakė, kad jie norėjo apriboti lovų skaičių imigrantų sulaikymo centruose. D. Trumpas pareiškė, kad demokratų derybininkams trukdo partijos vadovybė. Jis tvirtino, kad demokratai yra pasirengę leisti deryboms žlugti, kad žmonių dėmesys būtų nukreiptas nuo rasizmo skandalo, susijusio su partijos vadovybe Virdžinijoje. „Iš tikrųjų manau, kad jie nori uždarymo. Jie nori naujos temos!“, – tviteryje parašė prezidentas. Demokratų senatorius Jonas Testeris (Džonas Testeris) reiškė atsargų optimizmą, kad vyriausybės uždarymo dar gali būti išvengta.

