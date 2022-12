Kibernetinio saugumo ekspertai nustatė, kad ši programėlė susijusi su „saugumo rizikomis“, – JAV žiniasklaida cituoja administracijos vidinį raštą. Parlamentarai ir darbuotojai esą negalės parsisiųsti programėlės į tarnybinius telefonus, o jei jau turi, privalo ištrinti, skelbia stotys NBC ir CBS, remdamosi raštu.

Praėjusią savaitę JAV Kongresas priėmė įstatymą, kuris draudžia „TikTok“ vyriausybės mobiliuosiuose telefonuose. Nenaudoti programėlės tarnybiniuose telefonuose, anot CBS, savo personalui nurodė ir Teksaso, Džordžijos, Marilando, Pietų Dakotos, Pietų Karolinos ir Nebraskos valstijos, taip pa JAV kariuomenė.

JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Christopheris Wray‘is gruodžio pradžioje sakė, kad jo institucijai ši programėlė kelia susirūpinimą dėl saugumo. Kinijos vyriausybė esą kontroliuoja algoritmą, kuris siūlo vartotojams turinį.

„Tai suteikia jiems galimybę manipuliuoti turiniu ir, jei nori, naudoti jį įtakos kampanijoms“, – teigė tada Ch. Wray‘is. Be to, Kinijos vyriausybė per programėlę turi prieigą prie telefono programinės įrangos. Ji taip pat gali pasinaudoti vartotojo duomenimis ir panaudoti juos šnipinėjimo tikslams.