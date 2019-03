Rezoliucija buvo priimta 416 kongresmenų balsų prieš vieną. Dokumente „Rusijos Federacijos vyriausybė raginama leisti įvykdyti objektyvų tarptautinį tyrimą dėl Boriso Nemcovo nužudymo ir bendradarbiauti su ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija) ir Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja joms tiriant šią bylą“. Be to, rezoliucijoje JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ir iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas raginami pasinaudoti savo įgaliojimais pagal Magnitskio įstatymą ir paskelbti sankcijas asmenims, kurie bus pripažinti prisidėję prie B. Nemcovo nužudymo. Be kita ko, M. Pompeo ir nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas raginami parengti ir JAV Kongresui pateikti ataskaitą apie 2015-ųjų vasario 27-osios, kai Maskvoje buvo nužudytas B. Nemcovas, įvykius. Kongresmenai taip pat paragino JAV vyriausybės atstovus kalbėtis apie B. Nemcovo nužudymą ir šio nusikaltimo tyrimą per visus susitikimus su Rusijos vyriausybės nariais. Vienas iš aršiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritikų B. Nemcovas buvo nušautas netoli Kremliaus 2015 metų vasario 27 dieną. 2017 metais dėl jo nužudymo teismas kaltu pripažino buvusį saugumo pareigūną iš Čečėnijos ir skyrė jam 20 metų kalėjimo. Dar keturi vyrai buvo pripažinti kaltais dėl jų vaidmens nužudyme. Tačiau B. Nemcovo šeima ir sąjungininkai mano, kad tikrieji nužudymo organizatoriai iki šiol yra nenubausti. Daugelis pirštu rodo į Maskvos remiamą Čečėnijos vadovą Ramzaną Kadyrovą ir patį Kremlių.

