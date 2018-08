Cituodamas kolegos mintį, Kurtas Volkeris pabrėžė, kad turi omenyje ne autoritarinę Rusijos valdžią, o pačią valstybę ir jos žmones. „Vieningos ir laisvos Europos idėja niekada nebus realizuota be Ukrainos ir Rusijos dalyvavimo. Ir tai nereiškia policinės Rusijos, autoritarinio Kremliaus, tai reiškia Rusiją, kaip žmones ir valstybę. Jie tai pat privalo būti proceso dalimi, kitaip tai niekada nebus užbaigta, nebūsime niekada saugūs“, – Europos ir transatlantinei vienybei skirtoje konferencijoje Vilniuje sakė K. Volkeris. Anot jo, tai, kur šiuo metu yra Vakarai, „labiau primena puspilnę, nei pustuštę stiklinę“. K. Volkeris pabrėžė JAV priimtus sprendimus padidinant NATO biudžetą, karių skaičių Europoje, sankcijas dėl Krymo aneksijos, įvestą ginklų embargą Rytų Ukrainoje, taip pat žingsnius siekiant Šiaurės ir Pietų Korėjų derybų, misijas Afganistane, Sirijoje. „Kamuolys pajudėjo toli teisinga linkme. Žinoma, yra daugybė dalykų, kuriuos galėtumėte pastebėti ir kitoje lygties pusėje, bet išsiaiškinkime, ko bandome pasiekti ir imkimės darbo“, – ragino jis.

