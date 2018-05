Pentagono pareiškime sakoma, kad toks sprendimas yra „pradinis atsakas“ į Kinijos militarizaciją Pietų Kinijos jūroje. Pranešime kalbama apie „tvirtus įrodymus“, jog Kinija dislokavo ginčytinose Spratlio salų teritorijose priešlaivinių raketų, raketų žemės–oras sistemų ir elektroninių trukdytuvų. JAV paragino Pekiną šią ginkluotę pašalinti. Pentagonas taip pat pareiškė nepritariantis neseniai įvykusiam kinų bombonešio nusileidimui Miškingojoje saloje. Kinija atkakliai tvirtina, kad Pietų Kinijos jūra yra jos suvereni teritorija.

