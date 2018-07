„Irane veikiančioms tarptautinėms kompanijoms kyla grėsmė per kelias savaites sulaukti JAV sankcijų, Vašingtonui atmetus aukšto lygio Europos prašymą padaryti išimtį svarbiausioms pramonės šakoms, siekiant padėti išsaugoti istorinį branduolinį susitarimą su Teheranu“, – rašoma laikraštyje. Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija ir Europos Sąjunga liepos 6 dieną išsiuntė bendrą oficialų prašymą JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai, prašydamos netaikyti jų kompanijoms Amerikos grąžinamų ekonominių sankcijų Iranui. Gegužę D. Trumpas paskelbė, kad JAV traukiasi iš Irano branduolinio susitarimo, sugrąžino šiitiškai respublikai taikytas ekonomines sankcijas bei ėmėsi baudžiamųjų priemonių prieš jos prekybos partnerius. JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo ir iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas oficialiu laišku atsisakė patenkinti Europos valstybių prašymą, pirmadienį paskelbė „The Financial Times“, cituodamas diplomatinius šaltinius. Prancūzijos ekonomikos ministras Bruno Le Maire'as jau anksčiau sakė, kad JAV netekins Europos prašymo. „Dar pavasarį parašiau Stevenui Mnuchinui... prašydamas padaryti išimtį Europos kompanijoms, teisėtai dirbančioms Irane“, - sakė B. Le Maire'as interviu prancūzų laikraščiui „Le Figaro“, kuris buvo išspausdintas penktadienį. Gavęs neigiamą atsakymą į minėtą prašymą B. Le Maire'as paprašė suteikti daugiau laiko prieš įvedant sankcijas. „Ką tik gavome atsakymą, ir jis yra neigiamas“, - pranešė ministras. Praėjusią savaitę D. Trumpas pavadino Europos Sąjungą JAV „prieše“ prekybos srityje ir pakartojo kaltinimus, esą Bendrija naudojasi Jungtinėmis Valstijomis. Pasak ekspertų, daugiausiai nuostolių dėl atnaujintų sankcijų Iranui patirs ES įmonės, kurios po sankcijų panaikinimo pastaruosius trejus metus intensyviai investavo Irane.

