Birželį JAV prezidentas Donaldas Trumpas „paliepė Gynybos departamentui nedelsiant pradėti procesą, būtiną įkurti Kosmoso pajėgoms kaip šeštajai ginkluotųjų pajėgų grandžiai“, M. Pence'as sakė Pentagone. Vis dėlto tokiam žingsniui pirmiausiai reikės gauti Kongreso sutikimą, o kai kurie įstatymų leidėjai ir gynybos pareigūnai šiuos planus vertino skeptiškai ir nuogąstavo dėl projekto kainos bei papildomos biurokratijos. Susiję straipsniai: Tailando teismas vienuoliui skyrė 114 metų laisvės atėmimo bausmę Tarp JAV ir Turkijos – aršus ginčas Vis dėlto M. Pence'as nedviprasmiškai leido suprasti, kad administracija nori įgyvendinti šį planą – galbūt iki 2020 metų, D. Trumpo kadencijos pabaigos. „Atėjo laikas įrašyti naują didelį skyrių mūsų ginkluotųjų pajėgų istorijoje, ruoštis naujam mūšio laukui, kur Amerika bus geriausia ir kur drąsiausieji bus pakviesti atgrasyti ir įveikti naujos kartos grėsmes mūsų žmonėms, mūsų valstybei“, – sakė jis. „Atėjo laikas įkurti Jungtinių Valstijų kosmoso pajėgas“, – pabrėžė viceprezidentas. Tuojau po M. Pence'o kalbos D. Trumpas per „Twitter“ parašė: „Kosmoso pajėgos – nuo pradžios iki galo!“ Šiuo metu Pentagonas kontroliuoja penkias kariuomenės rūšis: Karines jūrų pajėgas, Pakrančių sargybą, Jūrų pėstininkų korpusą, Sausumos pajėgas ir Karines oro pajėgas. Naujos kariuomenės rūšies kūrimas tikriausiai taps įtemptų politinių debatų tema. Šiuo metu už didžiąją dalį kosminių pajėgumų atsakingos Karinės oro pajėgos. Dėl to kai kurie pareigūnai nelinkę pritarti naujajai idėjai, baimindamiesi funkcijų dvejinimosi ir potencialaus varžymosi dėl įtakos. Tačiau M. Pence'as teigė, kad būtinos nepriklausomos Kosmoso pajėgos, turinčios duoti atkirtį Rusijai ir Kinijai, „agresyviai“ kuriančioms kovos su priešo palydovais pajėgumus. „Kinija ir Rusija užsiėmė itin pažangia veikla orbitoje, galinčia suteikti joms galimybę nukreipti savo palydovus arti mūsiškių ir sukelti beprecedenčių naujų pavojų mūsų kosminėms sistemoms“, – sakė jis. Baltųjų rūmų pranešime sakoma, kad „prezidentas Trumpas žino, jog kosmosas neatsiejamas nuo mūsų amerikietiškojo gyvenimo būdo ir ekonomikos klestėjimo, taip pat yra gyvybiškai svarbi nacionalinės gynybos sritis“. Kosmoso štabas M. Pence'as apžvelgė virtinę žingsnių, kuriuos Pentagonas atliks prieš įkuriant kosmoso pajėgas. Vienas iš svarbiausių etapų bus JAV Kosmoso štabo įkūrimas. Ši nauja struktūra būtų sudaryta iš dabartinių ginkluotųjų pajėgų narių. Didžiulė JAV kariuomenė pagal pavaldumą suskirstyta į įvairias vadovybes, pavyzdžiui, Centrinis štabas atsakingas už Vidurio Vakarų regioną, o Indijos ir Ramiojo vandenyno štabas – už operacijas Azijoje. Naujasis Kosmoso štabas būtų lygiavertis esamiems. Jam būtų reikalinga nauja būstinė, taip pat reikėtų atlikti nuodugnių organizacinių pertvarkymų. Gynybos sekretorius Jamesas Mattisas šią savaitę sakė, kad M. Pence'as yra D. Trumpo „įgaliotinis“ kosminių pajėgų kūrimo reikalams ir kad Pentagono pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja su viceprezidento biuru. Tačiau praeitais metais J. Mattisas skeptiškai atsiliepė apie pasiūlymus kurti tokią struktūrą. Laiške vienam Kongreso nariui jis sakė „nenorįs pridėti atskiros tarnybos, kuri tikriausiai reikštų siauresnį ar netgi ribotą požiūrį į kosmines operacijas“. Pentagono vadovas pridūrė, kad tam taip pat reikėtų išplėsti biurokratinį aparatą ir skirti papildomų lėšų. Tačiau antradienį J. Mattisas tikino visiškai palaikantis idėją įkurti naują Kosmoso štabą. „Mums reikia vertinti kosmosą kaip besivystančią karų sritį, tad kovinių veiksmų štabas tikrai yra dalykas, kurį galime įkurti“, – sakė jis. Pentagonas antradienį išsiuntė Kongresui ataskaitą, pateikiančią detalių, kaip įgyvendinamas šis D. Trumpo nurodymas.











