Tuo metu televizija CNN, remdamasis teisėsaugos šaltiniais, paskelbė areštavusi vieną asmenį, siejamą su šiuo keistu sąmokslu prieš prezidento Donaldo Trumpo kritikus. Viena Teisingumo departamento atstovė savo "Twitter" žinutėje rašo: "Galime patvirtinti, kad vienas asmuo yra sulaikytas." Ji pridūrė, kad 14 val. 30 vietos (21 val. 30 min. Lietuvos) laiku dėl to bus surengta spaudos konferencija. Keli JAV žiniasklaidos šaltiniai nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas Floridoje ir nuvežtas apklausti. Po šių radinių pastarosiomis dienomis Demokratų partijos nariams – tokiems kaip buvęs prezidentas Barackas Obamas, buvęs viceprezidentas Joe Bidenas ir buvusi valstybės sekretorė Hillary Clinton – išsiųstų siuntinių padaugėjo iki 12. Susiję straipsniai: Aiškindamasis, kas siuntinėja paketus su sprogmenimis, FTB apieškojo pašto centrą Majamyje Trumpo priešininkams nusiųsti septyni sprogmenys Anot FTB, ant televizijai CNN adresuotos siuntos buvo nuoroda parduoti ją C. Bookeriui buvo perimta Floridoje, o kita, rasta viename Manhatano pašto centre – J. Clapperiui. Ankstesnis siuntinys buvo išsiųstas B. Obamos paskirtam buvusiam Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriui Johnui Brennanui per CNN biurą Niujorke. Tyrėjai analizavo primityvių užtaisų vidų, siekdami nustatyti, ar juos buvo ruošiamasi detonuoti ar tiesiog mėginta pasėti paniką artėjant kadencijos vidurio rinkimams. Kaip naujienų agentūrai AP sakė teisėsaugos atstovai, užtaisai su laikmačiais ir baterijomis nebuvo įrengti kaip užminuotos pašto bombos, kurios sprogsta siuntinius atidarant. Jie nebuvo tikri, ar užtaisai buvo prastai pagaminti, ar jais tiesiog nebuvo ketinta padaryti materialinės žalos. Po pašto duomenų bazių analizės paaiškėjo, kad mažiausiai viena siunta galėjo būti išsiųsta paštu iš Floridos, sakė vienas pareigūnas. Tyrėjai dabar nukreipė dėmesį į vieną pašto centrą Floridos Opa Lokos mieste, iš kur galimai buvo išsiųsti kai kurie siuntiniai, patikslino kitas valdžios atstovas. Pareigūnai kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes neturėjo leidimo viešai aptarinėti vykstantį tyrimą. Krašto saugumo departamento sekretorė Kirstjen Nielsen ketvirtadienį interviu televizijai „Fox News“ pripažino, kad kai kurios siuntos buvo išsiųstos iš Floridos. Naujos užtaisų detalės buvo paviešinti visą šalį per keturias dienas apėmus nerimui dėl potencialių sprogimų. Nustatyti bent vieną kaltininką mėgina dešimčių federalinių, valstijų ir rajonų agentūrų tyrėjai. Be B. Obamos ir H. Clinton, piktadarių taikiniais tapo ir Atstovų rūmų narė iš Kalifornijos demokratė Maxine Waters bei CNN redakcija. Visus juos sieja vienas akivaizdus dalykas: jie dažnai apsikeičia su D. Trumpu aštria kritika.

