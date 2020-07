Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 974 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo duomenys, paskelbti iki 20 val. 30 min. vietos (penktadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios Jungtinėse Valstijose mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 138 201, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 3 560 364.

Pagal abu rodiklius Jungtinės Valstijos yra smarkiausiai koronaviruso pandemijos paveikta šalis.

Ekspertų nuomone, JAV iki šiol nesibaigė pirmoji COVID-19 epidemijos banga, o užsikrėtimo atvejų skaičiai pastarosiomis savaitėmis vėl didėjo, ypač pietų ir vakarų valstijose, anksti pradėjusiose švelninti karantino suvaržymus.

Florida tapo naujausiu epidemijos šalyje epicentru: ši valstija ketvirtadienį paskelbė, kad per parą joje mirė rekordiškai daug COVID-19 pacientų (156) ir patvirtinta beveik 14 tūkst. naujų užsikrėtimo atvejų.

Bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius valstijoje dabar yra didesnis kaip 315 tūkst., iš šių žmonių 4 782 mirė, rodo Floridos sveikatos apsaugos departamento duomenys.

Floridoje dabar per parą fiksuojama daugiau naujų COVID-19 atvejų negu bet kurioje kitoje valstijoje. Antrą ir trečią vietą užima Kalifornija ir Teksasas, kur per parą patvirtinama maždaug po 10 tūkst. užsikrėtimo atvejų.