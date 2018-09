Izraelis atėmė iš Sirijos didžiąją dalį Golano Aukštumų per 1967-ųjų Šešių dienų karą ir vėliau aneksavo šį regioną. Tarptautinė bendruomenė tokio žingsnio nepripažįsta iki šios dienos. „Tiesą sakant, negaliu įsivaizduoti situacijos, kad Golano Aukštumos nebūtų amžina Izraelio dalis“, – sakė D. Friedmanas „Israel Hayom“ laikraščiui, kuris planuoja paviešinti visą pokalbį penktadienį. „Negaliu įsivaizduoti situacijos, kad Golano Aukštumos būtų grąžintos Sirijai“, – pridūrė ambasadorius. „Atsisakius aukštai esančios Golano Aukštumų teritorijos, Izraelis būtų pastatytas į labai nepalankią saugumo padėtį. Ir savaime suprantama, kad negaliu įsivaizduoti nieko labiau neverto gauti tokį prizą kaip Assadas“, – pabrėžė jis, turėdamas omeny Sirijos prezidentą Basharą al Assadą. D. Friedmanas net užsiminė, kad JAV gali oficialiai pripažinti Golano Aukštumas Izraelio teritorijos dalimi. Vis dėlto JAV prezidento nacionalinio saugumo patarėjas Johnas Boltonas, rugpjūtį besilankydamas Izraelyje, pareiškė, kad Baltieji rūmai šio klausimo nesvarsto. Izraelis ir Sirija, nuo 2011-ųjų draskoma kruvino konflikto, formaliai tebekariauja. Praeityje daug viena po kitų valdžiusių Izraelio vyriausybių dalyvavo taikos derybose su sirų pareigūnais. Šis dialogas buvo tiesiogiai ar netiesiogiai paremtas prielaida, kad bus grąžinta visa ar dalys Golano Aukštumų teritorijos, nepaisant 1981-aisiais priimto įstatymo, pagal kurį šis regionas buvo vienašališkai prijungtas prie žydų valstybės.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.