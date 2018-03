Per antiteroristinį reidą 12 įtariamųjų sulaikyta ir Ankaroje. Policija įtaria juos priklausant IS grupuotei, skelbia valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“. Tai esą yra užsieniečiai, verbavę narius į IS ir palaikę kontaktus „konfliktų teritorijose“. Iš viso išduota 20 arešto orderių.

Prieš tai JAV ambasada pranešė, kad dėl „saugumo grėsmės“ pirmadienį nedirbs. Tarnybos Ankaroje pranešė, kad buvo imtasi papildomų saugumo priemonių ambasadai apsaugoti, kai amerikiečių šaltiniai informavo turkų žvalgybą apie galimus teroro planus.

JAV ambasada yra miesto centre šalia parlamento. Savo tinklapyje diplomatinė atstovybė paragino JAV piliečius vengti didelių žmonių minių ir elgtis santūriai. Ambasada 2013-aisiais tapo vienos kairės ekstremistinės grupuotės savižudiško išpuolio taikiniu, per kurį žuvo turkų apsauginis.

Turkiją nuo 2015 metų keliskart drebino IS džihadistų išpuoliai.