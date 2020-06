Anot P. Sikorskio, naktį buvo gauta pranešimų apie riaušes tame Davenporto rajone, kur yra didelių parduotuvių. Patruliavimo metu buvo apšaudyti trys policininkai. „Jie pakliuvo į pasalą, - sakė policijos viršininkas. – Vienas karininkas buvo sužeistas“. Be to, pasak P. Sikorskio, per incidentą du žmonės žuvo, dar vienas buvo sužeistas. Šių žmonių tapatybė neatskleidžiama.

Policijos vadovas informavo, kad dėl šio įvykio sulaikyti keli žmonės.

Minesotoje ir daugelyje kitų valstijų nuo praėjusios savaitės pradžios nesiliauja masinės protesto akcijos ir riaušės dėl afroamerikiečio George`o Floydo žūties. 46-erių vyras mirė pirmadienį po brutalaus sulaikymo Mineapolyje. Vienas iš keturių operacijoje dalyvavusių pareigūnų kelias minutes keliu spaudė ant žemės gulinčio, antrankiais surakinto, beginklio juodaodžio G. Floydo kaklą, nors šis skundėsi, kad negali kvėpuoti, ir raitėsi iš skausmo. Netrukus jis mirė.

Gegužės 26 d. visi keturi pareigūnai, dalyvavę sulaikant G. Floydą, buvo atleisti iš darbo, vienas iš jų suimtas pagal kaltinimą netyčiniu nužudymu.

Šis incidentas paskatino plataus masto protestus prieš policijos smurtą ir rasizmą bei riaušes.