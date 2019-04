Cecile Eledge sėkmingai išnešiojo ir pagimdė savo sūnaus Matthew Eledge‘o ir jo vyro Ellioto Dougherty atžalą. Mergaitė gimė praeitą savaitę, jai duotas Umos Luoise vardas.

Cecile sako, kad tokį pasiūlymą sūnaus šeimai ji pateikė pati.

„Žinoma, iš pradžių jie tik pasijuokė“, – BBC sakė moteris.

C. Eledge, kuriai tuo metu buvo 59 metai, teigia, kad iš pradžių jos iniciatyva buvo vertinama kaip pokštas, o ne sprendimas. Sūnus pridūrė: „Tai buvo labai gražus pasiūlymas. Mano mama nuostabi moteris“.

Kai gėjų pradėjo rimtai svarstyti atžalos klausimą ir lankytis pas specialistus, vienas gydytojas juos padrąsino, esą, tai tikrai gera mintis. C. Eledge buvo pakviesta pokalbio, jai atlikta daugybė tyrimų – jų rezultatai uždegė žalią šviesą vėlyvam nėštumui.

„Labai rūpinuosi savo sveikata, tad nebuvo nė menkiausios abejonės, jog tikrai galiu išnešioti ir pagimdyti savo anūką“, – sako moteris. Projektui buvo pasitelkta M. Eledge‘o sperma ir jo vyro sesers kiaušialąstė.

Kirpėju dirbantis E. Dougherty sako: nors tradicinėms poroms apvaisinimas mėgintuvėlyje atrodo kaip paskutinė galimybė, jie neturėjo kito pasirinkimo susilaukti biologinės atžalos.

„Visada žinojau, kad šiuo klausimu turime nieko nebijoti ir ieškoti netradicinių sprendimų“, – pridūrė mokytoju dirbantis M. Eledge‘as.

C.Eledge sako, kad nėštumas buvo sklandus, netgi lengvesnis nei tie, po kurių susilaukė trijų savo vaikų.

Praėjus savaitei po kiaušinėlio implantavimo procedūros, M. Eledge‘as su vyru nupirko mamai nėštumo testą – jie nekantravo sužinoti, ar jų planas pavyko. C. Eledge, pamaniusi, jog testo atsakymas neigiamas, labai nuliūdo, tačiau, kai, vėliau jos paguosti užsuko sūnus, jis pamatė tai, ko ji neįžiūrėjo – antrą rožinę juostelę, patvirtinančią nėštumą.

„Tai buvo labai džiaugsminga akimirka“, – prisipažįsta C. Eledge ir nepyksta dėl juokų, susijusiu su prastu jos regėjimu.

Žinią apie jos sprendimą tapti surogatine motina savo sūnaus atžalai dauguma aplinkinių sutiko su nuostaba, tačiau pozityviai.

Matthew Eledge ir Elliotas Dougherty AP / Scanpix

Deja, Cecile nėštumas išryškino nemažai problemų, su kuriomis susiduria Nebraskoje gyvenančios LGBT poros. Nors tos pačios lyties žmonių santuokos valstijoje galioja nuo 2015 metų, čia nėra teisės aktų, draudžiančių diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu. Iki 2017 metų valstijoje tos pačios lyties poroms buvo draudžiama įsivaikinti. C. Eledge teigia nesėkmingai ir ilgai kovojusi su savo draudimo bendrove dėl gydymo išlaidų, kurios būtų buvusios be klausimų padengtos, jeigu ji būtų gimdžiusi savo vaiką. Be to, pagal valstijos įstatymus mažylė gimimo liudijime ji nurodyta kaip motina, nes ją pagimdė. Sūnaus sutuoktinio pavardės dokumente nėra.

„Tai tik vienas mažylis pavyzdys, kiek sunkumų mums tenka įveikti“, – sako M. Eledge‘as.

M. Eledge‘as žiniasklaidos dėmesio centre jau buvo atsidūręs prieš ketverius metus, kai buvo atleistas iš „Skutt“ katalikiškos vidurinės mokyklos, kai informavo vadovybę apie ketinimus su savo mylimuoju E. Dougherty kurti šeimą.

Uma pasaulį išvydo prieš savaitę. Skelbiama, kad tiek mažylė, tiek jos močiutė jaučiasi gerai.

„Mažylę supa tiek meilės ir paramos. Ji neabejotinai augs mylinčioje ir laimingoje šeimoje. Taip ir turėjo būti“, – džiaugiasi laiminga močiutė.